Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor

    Android ekosisteminin başında yer alan Google, Pixel modellerinin sevilen özelliğini tüm Android cihazlara getiriyor. Akıllı ev cihazlarına artık daha ulaşılacak. İşte detaylar...
    Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz saatlerde Google Home ve Nest cihazları için çeşitli güncellemeler duyurdu. Bu duyuruda Google Home'a eklenen AI komut yetenekleri öne çıksa da, sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı. Google, Pixel modellerinde bulunan önemli bir özelliğin tüm Android cihazlarda kullanıma sunulacağını duyurdu.

    Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor

    Bilmeyenler için Pixel cihazlarda kullanıma sunulan Ev Paneli, kilit ekranınızdan veya Hızlı Ayarlar menüsündeki bir kutucuktan akıllı ev cihazlarınızı çok daha hızlı kontrol etmenizi sağlıyor. Bu sayede Google Home uygulamasını açmaya gerek kalmadan evde bulunan cihazlara veya akış seçimlerine ulaşabiliyorsunuz.

    Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu özellik, daha önce Pixel akıllı telefonlara ve Pixel Tablet'e özeldi. Ancak Google artık Android 14 sürümüne sahip olan tüm Android cihazlara ulaşacağını duyurdu. Böylece kullanıcılar, Google Home görevlerini ve daha fazlasını cihazlarının kilidini açmadan yapabilecekler. 

    Google yeni özellik için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak Android 14 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacağını söylüyor. Dolayısıyla kullanıcıların markaların güncelleme takvimine bağlı olacağını hatırlatalım. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küfürlü tekerlemeler mobil bazaar güvenilir mi kpss 90 almak zor mu thx nedir orta boy valiz kaç kilo alır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1135-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız