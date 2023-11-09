Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor

Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor
Bilmeyenler için Pixel cihazlarda kullanıma sunulan Ev Paneli, kilit ekranınızdan veya Hızlı Ayarlar menüsündeki bir kutucuktan akıllı ev cihazlarınızı çok daha hızlı kontrol etmenizi sağlıyor. Bu sayede Google Home uygulamasını açmaya gerek kalmadan evde bulunan cihazlara veya akış seçimlerine ulaşabiliyorsunuz.
Google yeni özellik için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak Android 14 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacağını söylüyor. Dolayısıyla kullanıcıların markaların güncelleme takvimine bağlı olacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.