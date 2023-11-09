Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz saatlerde Google Home ve Nest cihazları için çeşitli güncellemeler duyurdu. Bu duyuruda Google Home'a eklenen AI komut yetenekleri öne çıksa da, sürpriz bir gelişme daha paylaşıldı. Google, Pixel modellerinde bulunan önemli bir özelliğin tüm Android cihazlarda kullanıma sunulacağını duyurdu.

Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor

Bilmeyenler için Pixel cihazlarda kullanıma sunulan Ev Paneli, kilit ekranınızdan veya Hızlı Ayarlar menüsündeki bir kutucuktan akıllı ev cihazlarınızı çok daha hızlı kontrol etmenizi sağlıyor. Bu sayede Google Home uygulamasını açmaya gerek kalmadan evde bulunan cihazlara veya akış seçimlerine ulaşabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu özellik, daha önce Pixel akıllı telefonlara ve Pixel Tablet'e özeldi. Ancak Google artık Android 14 sürümüne sahip olan tüm Android cihazlara ulaşacağını duyurdu. Böylece kullanıcılar, Google Home görevlerini ve daha fazlasını cihazlarının kilidini açmadan yapabilecekler.

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Google yeni özellik için herhangi bir tarih paylaşmadı. Ancak Android 14 güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulacağını söylüyor. Dolayısıyla kullanıcıların markaların güncelleme takvimine bağlı olacağını hatırlatalım.

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Google Pixel'in sevilen özelliği tüm Android cihazlara geliyor