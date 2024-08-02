Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı: Tamamen yenileniyor

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Tam Boyutta Gör Google'ın 13 Ağustos'taki lansman etkinliğinde Pixel Watch 3, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2'nin yanı sıra Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerini de tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, Pixel 9 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Pixel 9 ve 9 Pro'nun tasarımı gösteren bazı render görüntüleri ortaya çıktı.

Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı

Daha önceki raporlara göre Pixel 9 ve 9 Pro, selefine kıyasla önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan render görüntülerinde ise, temel modelin Porselen (beyaz), Gül, Yeşil ve Obsidiyen (siyah) renklerine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Pixel 9 Pro'ya benzer bir görünümde, arkasında yalnızca iki kamera, daha kalın ekran çerçeveleri ve yanlarında mat kaplama bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefonlardaki en önemli değişikliklerden biri, Pixel 8 serisinde gördüğümüz kavisli tasarım artık yok. Cihazın çevresinde iPhone benzeri düz hatlara yer verilmiş. Pixel 9 Pro'ya gelirsek, Porselen, Gül, Hazel (yeşil) ve Obsidiyen renklerinde geliyor. Ayrıca temel modelden farklı olarak metal bir çerçeve ile destekleniyor ve arka bölümde üç kameraya sahip.

Daha önceki raporlara göre Pixel 9, 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (kamera çıkıntısız), Pixel 9 Pro ise 162,7 x 76,6 x 8,5 mm boyutlarında olacak. Bu da önceki modele kıyasla daha uzun, daha geniş ve daha ince bir telefona işaret ediyor. Kaçıranlar için Pixel 8 ve 8 Pro, sırasıyla 150.5 x 70.8 x 8.9 mm ve 162.6 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde tanıtılmıştı.

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Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler

Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizlere bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?

Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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