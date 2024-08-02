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    Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı: Tamamen yenileniyor

    Google Pixel 9 ve Pixel 9 Pro'nun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı. CAD görüntüleri, amiral gemisi telefonların tasarımına ışık tutuyor. İşte görüntüler...
    Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Google'ın 13 Ağustos'taki lansman etkinliğinde Pixel Watch 3, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel Buds Pro 2'nin yanı sıra Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerini de tanıtması bekleniyor. Dolayısıyla lansman tarihi yaklaşırken, Pixel 9 serisinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Pixel 9 ve 9 Pro'nun tasarımı gösteren bazı render görüntüleri ortaya çıktı. 

    Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı

    Daha önceki raporlara göre Pixel 9 ve 9 Pro, selefine kıyasla önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Paylaşılan render görüntülerinde ise, temel modelin Porselen (beyaz), Gül, Yeşil ve Obsidiyen (siyah) renklerine sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca Pixel 9 Pro'ya benzer bir görünümde, arkasında yalnızca iki kamera, daha kalın ekran çerçeveleri ve yanlarında mat kaplama bulunuyor.

    Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonlardaki en önemli değişikliklerden biri, Pixel 8 serisinde gördüğümüz kavisli tasarım artık yok. Cihazın çevresinde iPhone benzeri düz hatlara yer verilmiş. Pixel 9 Pro'ya gelirsek, Porselen, Gül, Hazel (yeşil) ve Obsidiyen renklerinde geliyor. Ayrıca temel modelden farklı olarak metal bir çerçeve ile destekleniyor ve arka bölümde üç kameraya sahip.

    Daha önceki raporlara göre Pixel 9, 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (kamera çıkıntısız), Pixel 9 Pro ise 162,7 x 76,6 x 8,5 mm boyutlarında olacak. Bu da önceki modele kıyasla daha uzun, daha geniş ve daha ince bir telefona işaret ediyor. Kaçıranlar için Pixel 8 ve 8 Pro, sırasıyla 150.5 x 70.8 x 8.9 mm ve 162.6 x 76.5 x 8.8 mm ölçülerinde tanıtılmıştı.

    Google Pixel 9 ve 9 Pro'nun görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Google Pixel 9 ve 9 Pro beklenen özellikler

    Yeni Pixel 9 serisinin Samsung’un ekran parlaklığını artıran ve ömrünü uzatan en yeni OLED (Samsung M14) teknolojisini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Pixel 9, Google’ın önceki nesil amiral gemisine kıyasla 1800 nit parlaklık; Pixel 9 Pro’lar ise 2050 nit parlaklık sunacak. Buna ek olarak her iki cihazda 120Hz yenileme hızı korunacak.

    Google Pixel 9 ve 9 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için sınırlı. Ancak her iki modelin de Tensor G4 SoC ile donatılacağından sizlere bahsetmiştik. Hatta Google'ın dökümhane ortağı olarak Samsung'a bağlı kalacağını iddia ediyordu. Bu noktada Exynos 2400'ün performansını düşünürsek, beklenenden daha iyi sonuçlar ile karşılaşabiliriz.

    Google Pixel 9 ne zaman tanıtılacak?

    Google, Pixel 9 serisini (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold) 13 Ağustos’ta tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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