HMD’nin uygun fiyatlı amiral gemi telefonu ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Nokia markası altında birçok akıllı telefon piyasaya süren HMD Global, strateji değişikliğine gidiyor. Kendi markası altında daha fazla akıllı telefon üretmeye hazırlanan firmanın yeni üst seviye telefonu ortaya çıktı.

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HMD’nin yeni telefonu hem uygun fiyatlı hem üst seviye olacak

Geçtiğimiz yıllarda tamir edilebilir ve uygun fiyatlı telefon üretmeye odaklanan HMD, yakında üst seviye ürünler piyasaya sürmeye hazırlanabilir. Güvenilir kaynaklarıyla bilinen smashx_60, X platformunda HMD’nin yeni telefonunun özelliklerini paylaştı. Ortaya çıkan bilgilere göre firmanın yeni telefonu Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacak. 144Hz tazeleme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip olan P-OLED ekranın yanı sıra telefon 4 kameralı sisteme sahip olacak. Ayrıca cihazın alüminyum çerçeveye, çift hoparlör sistemine ve POGO pin desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Ortaya çıkan yeni üst seviye HMD telefonunun, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan HMD telefonun ait olduğu düşünülüyor. Yani eğer iddialar doğruysa, firmanın yeni telefonu, Nokia Lumia 1020’ye benzer bir tasarım anlayışına sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri de bu telefonun uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacağına işaret ediyor. HMD Moon Knight kod adıyla geliştirilen ve TA-1691 kod adına sahip olan telefon önümüzdeki aylarda tanıtılacaktır.



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