HMD’nin uygun fiyatlı amiral gemi telefonu ortaya çıktı

HMD’nin yeni telefonu hem uygun fiyatlı hem üst seviye olacak
Geçtiğimiz yıllarda tamir edilebilir ve uygun fiyatlı telefon üretmeye odaklanan HMD, yakında üst seviye ürünler piyasaya sürmeye hazırlanabilir. Güvenilir kaynaklarıyla bilinen smashx_60, X platformunda HMD’nin yeni telefonunun özelliklerini paylaştı. Ortaya çıkan bilgilere göre firmanın yeni telefonu Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacak. 144Hz tazeleme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip olan P-OLED ekranın yanı sıra telefon 4 kameralı sisteme sahip olacak. Ayrıca cihazın alüminyum çerçeveye, çift hoparlör sistemine ve POGO pin desteğine sahip olacağı belirtiliyor.
Ortaya çıkan yeni üst seviye HMD telefonunun, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan HMD telefonun ait olduğu düşünülüyor. Yani eğer iddialar doğruysa, firmanın yeni telefonu, Nokia Lumia 1020’ye benzer bir tasarım anlayışına sahip olacak. Cihazın teknik özellikleri de bu telefonun uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacağına işaret ediyor. HMD Moon Knight kod adıyla geliştirilen ve TA-1691 kod adına sahip olan telefon önümüzdeki aylarda tanıtılacaktır.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu