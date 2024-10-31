Google Pixel 9a'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Google Pixel 9a beklenen özellikleri
Android Headlines'ın edindiği bilgilere göre Pixel 9a, selefinden daha büyük olan 6,3 inç OLED ekranla gelecek. Google'ın Tensor G4 işlemcisinden güç alacak olan telefon, 8 GB RAM'in yanında 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.
Telefonun ana kamera olarak Pixel 9 Pro Fold'da yer alan 48 MP Sony IMX787 sensörünü kullanması bekleniyor. Buna ek olarak 13 MP ultra geniş açı kamera ve yine 13 MP selfie kamera telefonda yer alacak.
Sızıntı ayrıca Pixel 9a'nın 18 W kablolu ve 7,5 W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli batarya ile geleceğini belirtiyor.154.7 x 73.3 x 8.9 mm ölçülerinde ve 186 gr ağırlıkta olması beklenen telefon, selefiyle aynı 499 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Pixel 9a'nın Mart 2025'te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D