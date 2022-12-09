Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı

Google Pixel Fold'un tasarımı belli oldu
Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, yaklaşık 158,7 x 139,7 x 5,7 mm boyutlara ve içe katlanır esnek bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte rakibi Galaxy Z Fold 4’ten de önemli ölçüde daha geniş ve daha kısa bir tasarımla gelecek yeni telefon, 7,69 inç boyutlarında ana ekran ve 5,79 inçlik bir kapak ekranı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
OnLeaks, Pixel Fold'un donanımı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak yaklaşan katlanabilir telefonun Google’ın Tensor G2 platformundan destek alması muhtemel görünüyor. Google Pixel Fold'un 1.799 dolar fiyat etiketiyle gelecek yılın Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım