Tam Boyutta Gör Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellere yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Google, yakında ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold modelini piyasaya sürecek. Bugün ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks, yaklaşan akıllı telefonun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaştı.

Google Pixel Fold'un tasarımı belli oldu

Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, yaklaşık 158,7 x 139,7 x 5,7 mm boyutlara ve içe katlanır esnek bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte rakibi Galaxy Z Fold 4’ten de önemli ölçüde daha geniş ve daha kısa bir tasarımla gelecek yeni telefon, 7,69 inç boyutlarında ana ekran ve 5,79 inçlik bir kapak ekranı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Tam Boyutta Gör Ekteki görüntülerde görebileceğiniz gibi, Google Pixel Fold'un arkasında Pixel 7 Pro'ya benzeyen ancak yanlardan taşmayan bir kamera adası bulunuyor. Bu bölümde ise üç adet kamera sensörü, bir LED flaş ve mikrofon yer alıyor. Ayrıca yeni cihazın dikkat çeken bir çerçeve kalınlığına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

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OnLeaks, Pixel Fold'un donanımı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak yaklaşan katlanabilir telefonun Google’ın Tensor G2 platformundan destek alması muhtemel görünüyor. Google Pixel Fold'un 1.799 dolar fiyat etiketiyle gelecek yılın Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

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Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı