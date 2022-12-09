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    Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı

    Google'ın ilk katlanabilir telefonu Google Pixel Fold'un resmi render görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, yaklaşan akıllı telefona ön bakış sunuyor. İşte detaylar
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    Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte akıllı telefon üreticileri katlanabilir modellere yönelmeye başladı. Bu isimler arasından Google, yakında ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold modelini piyasaya sürecek. Bugün ünlü sızıntı kaynağı OnLeaks, yaklaşan akıllı telefonun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaştı.

    Google Pixel Fold'un tasarımı belli oldu

    Bildirilenlere göre Google Pixel Fold, yaklaşık 158,7 x 139,7 x 5,7 mm boyutlara ve içe katlanır esnek bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte rakibi Galaxy Z Fold 4’ten de önemli ölçüde daha geniş ve daha kısa bir tasarımla gelecek yeni telefon, 7,69 inç boyutlarında ana ekran ve 5,79 inçlik bir kapak ekranı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Google Pixel Fold'un üç boyutlu render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ekteki görüntülerde görebileceğiniz gibi, Google Pixel Fold'un arkasında Pixel 7 Pro'ya benzeyen ancak yanlardan taşmayan bir kamera adası bulunuyor. Bu bölümde ise üç adet kamera sensörü, bir LED flaş ve mikrofon yer alıyor. Ayrıca yeni cihazın dikkat çeken bir çerçeve kalınlığına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    OnLeaks, Pixel Fold'un donanımı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Ancak yaklaşan katlanabilir telefonun Google’ın Tensor G2 platformundan destek alması muhtemel görünüyor. Google Pixel Fold'un 1.799 dolar fiyat etiketiyle gelecek yılın Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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