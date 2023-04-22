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    Google Pixel Tablet, mercan rengiyle ortaya çıktı

    Yeni mercan rengiyle sergilenen Google Pixel Tablet'in gerçek resimleri sızdırıldı. İşte cihazın tüm tasarım ve renk seçeneklerinin görüntülendiği o resimler:  
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    Google Pixel Tablet, mercan rengiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google Design, Milano Tasarım Haftası 2023'te Shaped by Water ile piyasaya sürülmemiş yeni bir mercan rengindeki Pixel Tablet de dahil olmak üzere en yeni ürünlerini sergiledi. Uzun zamandır gündem konusu olan bu tabletlerin Mayıs ayında düzenlenecek I/O 2023 geliştirici konferansında tanıtılması bekleniyor.

    İşte Google Pixel Tablet'in beklenen özellikleri:

    Google Pixel Tablet, mercan rengiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2560x1600 çözünürlük sunan 10,95 inç ekrana sahip olacak Google Pixel Tablet, Tensor G2 işlemciden güç alacak. Ön ve arka tarafta 8MP Sony IMX 355 kameranın bulunacağı cihazda 18W hızlı şarj desteği ve Wi-Fi 6 bulunması da bekleniyor. Android 13 ile kutudan çıkacak cihaz, rakiplerine benzer şekilde Stylus kalem desteğine sahip olacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapora göreyse 128GB'lık versiyon, 600 eurodan başlayan fiyatlar ile satışa çıkacak.
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    zDest_ 5 saat önce

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    haykoatmaca 14 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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