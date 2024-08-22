Pixel Watch 3 alacakların canını sıkacak haber: Bozulursa çöpe atmanız gerekebilir

Google'ın son modeli Pixel Watch 3, şık ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak, göz alıcı bu tasarımın altında önemli bir sorun yatıyor: Tamir edilemezlik. Daha önceki modellerde olduğu gibi, bu yeni akıllı saat de kullanıcılarına herhangi bir tamir imkanı sunmuyor. Ekranı kırıldığında ya da pili arızalandığında, cihazı tamir ettirmenin bir yolu yok; yerine yenisini almanız gerekiyor.
Pixel Watch serisinin imza niteliğindeki yuvarlak formu ve kavisli camı, saatin estetik açıdan oldukça çekici olmasını sağlıyor. Ancak bu tasarım, özellikle düşmelere ve darbelere karşı hassas olan ekran gibi bileşenlerin zarar görme olasılığını artırıyor.
Google, Android Authority'e yaptığı açıklamada, bu politika değişikliğinin olmadığını belirtti. Eğer saatiniz zarar görürse, değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Şirket, kullanıcılarına ise 49 dolarlık bir hizmet ücreti karşılığında hasarlı cihazın yenisiyle değiştirildiği Preferred Care programını öneriyor. Ancak, bu program yalnızca belirli bölgelerde geçerli ve desteklenmeyen bölgelerdeki kullanıcılar, garanti süresi dışında yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyor.
Bu durum, Google'ın yakın zamanda Pixel akıllı telefonlar için başlattığı kendi kendine tamir programı gibi sürdürülebilirlik girişimlerine tamamen ters düşüyor. Ayrıca, bozulmuş Pixel Watch cihazlarının kullanılmaz hale gelmesi, birçok elektronik atık oluşmasına neden oluyor.
Pixel Watch 3’ün tasarımını koruyacak kılıflar bazı kullanıcılar için rahatlık sağlasa da, bu kılıflar cihazın estetik çekiciliğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, Pixel Watch 3'ün geliştirilmiş fitness takibi, Nabız Kaybı Algılama aracı ve daha parlak ekran gibi özellikleri olsa da, tamir edilemezliği nedeniyle satın alırken dikkatli olunması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.