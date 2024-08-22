Pixel Watch 3 alacakların canını sıkacak haber: Bozulursa çöpe atmanız gerekebilir

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Google'ın son modeli Pixel Watch 3, şık ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak, göz alıcı bu tasarımın altında önemli bir sorun yatıyor: Tamir edilemezlik. Daha önceki modellerde olduğu gibi, bu yeni akıllı saat de kullanıcılarına herhangi bir tamir imkanı sunmuyor. Ekranı kırıldığında ya da pili arızalandığında, cihazı tamir ettirmenin bir yolu yok; yerine yenisini almanız gerekiyor.

Pixel Watch serisinin imza niteliğindeki yuvarlak formu ve kavisli camı, saatin estetik açıdan oldukça çekici olmasını sağlıyor. Ancak bu tasarım, özellikle düşmelere ve darbelere karşı hassas olan ekran gibi bileşenlerin zarar görme olasılığını artırıyor.

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Google, Android Authority'e yaptığı açıklamada, bu politika değişikliğinin olmadığını belirtti. Eğer saatiniz zarar görürse, değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Şirket, kullanıcılarına ise 49 dolarlık bir hizmet ücreti karşılığında hasarlı cihazın yenisiyle değiştirildiği Preferred Care programını öneriyor. Ancak, bu program yalnızca belirli bölgelerde geçerli ve desteklenmeyen bölgelerdeki kullanıcılar, garanti süresi dışında yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu durum, Google'ın yakın zamanda Pixel akıllı telefonlar için başlattığı kendi kendine tamir programı gibi sürdürülebilirlik girişimlerine tamamen ters düşüyor. Ayrıca, bozulmuş Pixel Watch cihazlarının kullanılmaz hale gelmesi, birçok elektronik atık oluşmasına neden oluyor.

Pixel Watch 3’ün tasarımını koruyacak kılıflar bazı kullanıcılar için rahatlık sağlasa da, bu kılıflar cihazın estetik çekiciliğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, Pixel Watch 3'ün geliştirilmiş fitness takibi, Nabız Kaybı Algılama aracı ve daha parlak ekran gibi özellikleri olsa da, tamir edilemezliği nedeniyle satın alırken dikkatli olunması gerekiyor.

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