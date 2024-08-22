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    Pixel Watch 3 alacakların canını sıkacak haber: Bozulursa çöpe atmanız gerekebilir

    Google tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Pixel Watch 3’ten gelen son bilgiler gelişmiş özelliklere sahip bu akıllı saati satın almak isteyenlerin biraz canını sıkabilir. 

    Pixel Watch 3 alacakların canını sıkacak haber Tam Boyutta Gör

    Google'ın son modeli Pixel Watch 3, şık ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak, göz alıcı bu tasarımın altında önemli bir sorun yatıyor: Tamir edilemezlik. Daha önceki modellerde olduğu gibi, bu yeni akıllı saat de kullanıcılarına herhangi bir tamir imkanı sunmuyor. Ekranı kırıldığında ya da pili arızalandığında, cihazı tamir ettirmenin bir yolu yok; yerine yenisini almanız gerekiyor.

    Pixel Watch serisinin imza niteliğindeki yuvarlak formu ve kavisli camı, saatin estetik açıdan oldukça çekici olmasını sağlıyor. Ancak bu tasarım, özellikle düşmelere ve darbelere karşı hassas olan ekran gibi bileşenlerin zarar görme olasılığını artırıyor.

    Google, Android Authority'e yaptığı açıklamada, bu politika değişikliğinin olmadığını belirtti. Eğer saatiniz zarar görürse, değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Şirket, kullanıcılarına ise 49 dolarlık bir hizmet ücreti karşılığında hasarlı cihazın yenisiyle değiştirildiği Preferred Care programını öneriyor. Ancak, bu program yalnızca belirli bölgelerde geçerli ve desteklenmeyen bölgelerdeki kullanıcılar, garanti süresi dışında yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabiliyor.

    Bu durum, Google'ın yakın zamanda Pixel akıllı telefonlar için başlattığı kendi kendine tamir programı gibi sürdürülebilirlik girişimlerine tamamen ters düşüyor. Ayrıca, bozulmuş Pixel Watch cihazlarının kullanılmaz hale gelmesi, birçok elektronik atık oluşmasına neden oluyor.

    Pixel Watch 3’ün tasarımını koruyacak kılıflar bazı kullanıcılar için rahatlık sağlasa da, bu kılıflar cihazın estetik çekiciliğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, Pixel Watch 3'ün geliştirilmiş fitness takibi, Nabız Kaybı Algılama aracı ve daha parlak ekran gibi özellikleri olsa da, tamir edilemezliği nedeniyle satın alırken dikkatli olunması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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