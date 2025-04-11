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    Google Pixel Watch 4'ün tasarımını gösteren video yayınlandı: Neler sunacak?

    Google'ın yaklaşmakta olan yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ün tasarımı ortaya çıktı. Selefinden bir miktar kalın olacak olan akıllı saat, daha yüksek pil ömrü sunabilir.
    Google Pixel Watch 4'ün tasarımını gösteren video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Google'ın yaklaşmakta olan yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ün tasarımı ortaya çıktı. Yuvarlak ve kavisli tasarımını koruyacak olan akıllı saat, selefinden bir miktar kalın olacak.

    Google Pixel Watch 4 neler sunacak?

    Google orijinal Pixel Watch'u 2022'de piyasaya sürdüğünden beri, her yeni versiyonda pil ömrünü arttırmaya odaklandı. Yeni sızıntıya göre şirket, yaklaşan Pixel Watch 4'te de pil ömründe iyileştirmeye gidebilir.

    İddiaya göre Watch 4, selefinin 12,3 mm kalınlığına kıyasla 14,3 mm kalınlığında olacak. Bu kalınlık artışının daha büyük pil kapasitesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Saatin ayrıca, Pixel Watch 3'e benzer şekilde 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki boyutta piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

    Yayınlanan render videosunda, Pixel Watch 2 ile eklenen dört adet şarj piminin de yer almadığı göze çarpıyor. Bu durum, Google'ın bunlar olmadan daha hızlı şarj için başka bir yöntem bulmuş olabileceğine işaret ediyor olabilir.

    Daha kalın gövde ve şarj pimlerinin olmaması, Google'ın pil ömrü ve şarj konusunda önemli atılımlar yapabileceğini akıllara getiriyor. Orijinal Pixel Watch'taki en can sıkıcı şeylerin başında düşük pil süresi geliyordu. Şirket o zamandan beri Pixel Watch 2 ve 3 ile bunu düzeltmek için çalıştı. 

    Pixel Watch 2 ile eklenen şarj pimleri ise Pixel Watch hayranlarının tepkisini çekti. Google, bunu daha güvenli bir bağlantı ve daha hızlı şarja imkan sağlamak için eklediğini belirtmişti. Ancak, özel bir şarj aletine gereksinim duyması ve pimlerin zamanla aşınması gibi sorunları da beraberinde getirdi.

    Google ayrıca, WearOS 4 ve 5 ile enerji tasarrufuna odaklandı. Sonuç olarak Pixel Watch'lar tüm gün dayanabilir hale geldi. Yine de, OnePlus Watch 3, Samsung Galaxy Watch Ultra ve Apple Watch Ultra 2 gibi rakip akıllı saatlerin çok günlük pil ömrünün gerisinde kalmaya devam etti.

    Pixel Watch 4'ün pil konusunda nasıl bir gelişme sunacağı ve donanım anlamında ne gibi değişiklikler getireceği şu an için bilinmiyor ancak yeni bir yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki ay gerçekleştirililecek olan Google I/O'da daha fazla bilgiye ulaşma fırsatına sahip olabiliriz.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 8 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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