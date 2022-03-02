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    Google Pixel Watch ve Pixel 6a için geri sayım başladı

    Google'ın ilk akıllı saati ve yeni Pixel A serisi akıllı telefonu için geri sayım başladı. Pixel Watch ve Pixel 6a'nın çıkışının yaklaştığını ortaya koyan yeni işaretler var.
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    Google Pixel Watch ve Pixel 6a için geri sayım başladı
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    Google uygun fiyatlı Pixel A serisi akıllı telefonlarını genellikle yaz sonuna doğru duyurur. Ancak görünüşe bakılırsa şirket 2022'de biraz farklı bir yol izleyecek. Google Pixel 6a ve markanın ilk akıllı saati Pixel Watch hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    ABD'li bir operatörün envanter sistemine kaydedilen cihazların yakında resmiyet kazanacağı bildiriliyor. Bluejay kod adlı Google Pixel 6a için 128 GB depolama alanı bilgisi var. Akıllı telefonun beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile geleceği söyleniyor.

    Google Pixel Watch ve Pixel 6a için geri sayım başladı
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    Pixel Watch detayları

    Pixel Watch ise Rohan kod adı altında listelendi. Akıllı saat 32 GB depolama alanıyla gelecek. Ayrıca hücresel bağlantıyı desteklemesi bekleniyor. Bu cihaz için de siyah, gri ve gold renk seçenekleri mevcut. Ayrıca konuşulanlar arasında Samsung Exynos işlemci de var.

    Daha önce internete sızdırılan görüntüler akıllı saatin tek fiziksel kontrol tuşu ve yuvarlak çerçevesiz bir ekranlar geleceğine işaret etmişti. Google Pixel 6a ve Pixel Watch'un Mayıs ayında düzenlenecek Google I/O 2022 konferansında duyurulması bekleniyor.

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    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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