Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor

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Google, belirli bir cihazda yüklü uygulamalara görünürlük sağlayan QUERY_ALL_PACKAGES iznini, hangi uygulamaların kullanabileceği konusunda sınırlıyor. Bu sayede çoğu geliştirici artık cihazınızda hangi Android uygulamalarının yüklü olduğunu göremeyecek. Bu durum, yalnızca Android 11 veya sonraki sürümü (API 30 veya üstü) hedefleyen uygulamalar için geçerli olacak.

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Uygulama görünürlüğüne kısıtlama geliyor

Google destek sayfasında: "Google Play, belirli bir cihazdaki yüklü uygulamaların envanterine görünürlük sağlayan QUERY_ALL_PACKAGES izni de dahil olmak üzere yüksek riskli veya hassas izinlerin kullanımını kısıtlıyor. Play, bir kullanıcının cihazından sorgulanan yüklü uygulamaların cihaz envanterini kişisel ve hassas bilgiler olarak kabul eder. İznin kullanımına, yalnızca uygulamanızın kullanıcıya dönük temel işlevselliği veya amacı, kullanıcının cihazında yüklü uygulamaların kapsamlı bir şekilde görülmesini gerektirdiğinde izin verilir." ifadelerine yer verildi.

Google, uygulamanın QUERY_ALL_PACKAGES iznine ihtiyacı olduğunu kanıtlayabilirse geçici bir istisna verebileceğini söyledi. Şirket, örnek olarak ise finans veya bankacılık ve antivirüs uygulamalarını verdi çünkü bu uygulamaların, bilinen kötü amaçlı uygulamaların olup olmadığını kontrol etme gibi güvenlik amaçlarına ulaşmak için cihazda yüklü tüm uygulamaları bilmesi gerekebileceğini düşünüyor..

Başlangıçta bu yılın başlarında yürürlüğe girmesi planlanan bu durum pandemi sebebiyle ertelenmişti. Google yeni politikayı 5 Mayıs 2021'de uygulamaya başlayacak.

https://9to5google.com/2021/03/31/installed-android-apps-limit/

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