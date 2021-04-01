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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor

    Kullanıcıların cihazlarında hangi uygulamaların yüklü olduğunu geliştiricilerin görüntüleyebilmesine izin veren uygulamalar Mayıs ayından itibaren kısıtlanacak ancak bazı istisnalar var.
    01 Nisan 2021, 23:59 (1 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Play, cihazda hangi uygulamaların yüklü olduğunu gösteren uygulamaları sınırlıyor
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    Google, belirli bir cihazda yüklü uygulamalara görünürlük sağlayan QUERY_ALL_PACKAGES iznini, hangi uygulamaların kullanabileceği konusunda sınırlıyor. Bu sayede çoğu geliştirici artık cihazınızda hangi Android uygulamalarının yüklü olduğunu göremeyecek. Bu durum, yalnızca Android 11 veya sonraki sürümü (API 30 veya üstü) hedefleyen uygulamalar için geçerli olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Google, yeni belge tarayıcısını başlattı: Stack"

    Uygulama görünürlüğüne kısıtlama geliyor

    Google destek sayfasında: "Google Play, belirli bir cihazdaki yüklü uygulamaların envanterine görünürlük sağlayan QUERY_ALL_PACKAGES izni de dahil olmak üzere yüksek riskli veya hassas izinlerin kullanımını kısıtlıyor. Play, bir kullanıcının cihazından sorgulanan yüklü uygulamaların cihaz envanterini kişisel ve hassas bilgiler olarak kabul eder. İznin kullanımına, yalnızca uygulamanızın kullanıcıya dönük temel işlevselliği veya amacı, kullanıcının cihazında yüklü uygulamaların kapsamlı bir şekilde görülmesini gerektirdiğinde izin verilir." ifadelerine yer verildi.

    Google, uygulamanın QUERY_ALL_PACKAGES iznine ihtiyacı olduğunu kanıtlayabilirse geçici bir istisna verebileceğini söyledi. Şirket, örnek olarak ise finans veya bankacılık ve antivirüs uygulamalarını verdi çünkü bu uygulamaların, bilinen kötü amaçlı uygulamaların olup olmadığını kontrol etme gibi güvenlik amaçlarına ulaşmak için cihazda yüklü tüm uygulamaları bilmesi gerekebileceğini düşünüyor..

    Başlangıçta bu yılın başlarında yürürlüğe girmesi planlanan bu durum pandemi sebebiyle ertelenmişti. Google yeni politikayı 5 Mayıs 2021'de uygulamaya başlayacak.



    https://9to5google.com/2021/03/31/installed-android-apps-limit/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi bu kalmıştı zaten bunu da mahvedin böyle devam edin kendi kensinizi bitirin!
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir bu kaldıydı el atılmadığı, onuda yaptınız helal size.
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