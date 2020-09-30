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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play mağazasında Joker tehlikesine dikkat

    Joker adı verilen yeni zararlı yazılım çok iyi bir şekilde gizleniyor ve kullanıcıyı habersiz bir şekilde ücretli internet servislerine abone yapıyor. Ayrıca verileri de çalıyor.
    3 sa.
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    Mobil Uygulamalar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play mağazasında Joker tehlikesine dikkat
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    Google; uygulama ekosisteminde ne kadar sert güvenlik tedbirleri almaya çalışırsa çalışsın siber saldırganlar bir şekilde bu tedbirleri aşmanın yolunu buluyor. Bu hafta pek çok uygulamada zararlı yazılım tespit edildi.

    Joker nedir?

    ThreatLabZ araştırma ekibi tarafından tespit edilen yeni zararlı yazılım Joker ismini taşıyor. Zararlı yazılım mağazaya yüklenme esnasında uygulamada mevcut olmuyor ancak telefona kurulduktan sonra uzaktan entegre ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli Osman Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı"

    Joker yazılımı kullanıcıdan habersiz bir şekilde zararlı yazılımları telefonlara yüklüyor, bazı internet servislerine abone yapıyor veya SMS, rehber, cihaz bilgileri gibi kişisel verilerin çalınmasına yardım ediyor.

    Hali hazırda 16 farklı uygulamanın bu zararlı yazılımı barındırdığı halde Google kontrollerinden kaçtığı ifade ediliyor. Bu uygulamalar yaklaşık 120 bin cihaza kurulmuş vaziyette. Google bu uygulamaları mağazadan kaldırdı. Bununla birlikte halen kurulu olanların dikkat etmesi gerekiyor:

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    https://www.phonearena.com/news/malicious-android-apps-will-charge-you-for-services-you-did-not-order_id127484 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    bshaar387 2 sa. en beğenilen radko
    Sonrasında icloudlar patlar çıplak fotoğraflarımız internete dökülür mazallah. Bu skandalın direk Apple açığından kaynaklanmış olması ve herhangi bir spyware'a bile gerek duyulmaması daha içler acısı. Bu işler yapılmak istedikten sonra ios android windows fark etmiyor, yeter ki biri uğraşsın.
    Sonrasında icloudlar patlar çıplak fotoğraflarımız internete dökülür mazallah. Bu skandalın direk Apple açığından kaynaklanmış olması ve herhangi bir spyware'a ...
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    Six Feet Under. 31 dk.
    Dandroid şaşırtmadı yine.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 sa.
    iOS’ta yanlışlıkla markete uyumsuz bi uygulama yayınlanınca haber oluyor, Google Play’de virüs kol geziyor. Şu konuda Google’ı savunan arkadaşlar, bu virüsleri hakeden arkadaşlardır. iOS’tan bağımsız, Google Play kullanıcıları da kaliteli, virüs olmayan temiz bir marketi hakediyor. Siz “Google Play’de virüs var da noliyir? iOS çok mu güvenli sanki?” yerine “Google Play’in zararlı yazılım sorunu kabul edilemez, iOS’ta varsa bu da kabul edilemez” diyene kadar müstahak size.
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    radko (Boris vardı) 3 sa.
    Sonra neden o kadar para verip iPhone alıyorsunuz derler 🤦‍♂️
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    bshaar387 2 sa. radko
    Sonrasında icloudlar patlar çıplak fotoğraflarımız internete dökülür mazallah. Bu skandalın direk Apple açığından kaynaklanmış olması ve herhangi bir spyware'a bile gerek duyulmaması daha içler acısı. Bu işler yapılmak istedikten sonra ios android windows fark etmiyor, yeter ki biri uğraşsın.
    Yanıtla +7
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa.
    ne güzel algı kasıyosunuz:D gidip windowsta da bilmediğin uygulamayı yüklersen neler neler olur mantık aynı. ha bu arada biraz da iostan bahsetsenize mesela ios 14'e güncelledikten sonra telefonu arayan ayrı ekranda görünen ayrı sorunundan falan bakıyosun arkadaşın arıyo samimi telefonu açıyosun halbuki arayan patronunmuş:D androidde olsa ortalık yıkılırdı, iki yüzlüsünüz.
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    radko (Boris vardı) 3 sa. danlabilic
    Yok öyle bi şey kandırmışlar seni danala.
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    igetsky 3 sa.
    Android 🗑
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