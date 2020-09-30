Google Play mağazasında Joker tehlikesine dikkat

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Google; uygulama ekosisteminde ne kadar sert güvenlik tedbirleri almaya çalışırsa çalışsın siber saldırganlar bir şekilde bu tedbirleri aşmanın yolunu buluyor. Bu hafta pek çok uygulamada zararlı yazılım tespit edildi.

Joker nedir?

ThreatLabZ araştırma ekibi tarafından tespit edilen yeni zararlı yazılım Joker ismini taşıyor. Zararlı yazılım mağazaya yüklenme esnasında uygulamada mevcut olmuyor ancak telefona kurulduktan sonra uzaktan entegre ediliyor.

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Joker yazılımı kullanıcıdan habersiz bir şekilde zararlı yazılımları telefonlara yüklüyor, bazı internet servislerine abone yapıyor veya SMS, rehber, cihaz bilgileri gibi kişisel verilerin çalınmasına yardım ediyor.

Hali hazırda 16 farklı uygulamanın bu zararlı yazılımı barındırdığı halde Google kontrollerinden kaçtığı ifade ediliyor. Bu uygulamalar yaklaşık 120 bin cihaza kurulmuş vaziyette. Google bu uygulamaları mağazadan kaldırdı. Bununla birlikte halen kurulu olanların dikkat etmesi gerekiyor:

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https://www.phonearena.com/news/malicious-android-apps-will-charge-you-for-services-you-did-not-order_id127484

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