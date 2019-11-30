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    Google Play mağazasında Kara Cuma indirimleri

    Google Play mağazasında Pazartesi gününe kadar devam edecek olan Kara Cuma indirimlerinde NBA 2K20, Cultist Simulator, The Room: Old Sins gibi oyunlar büyük indirimler aldı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google Play mağazasında Kara Cuma indirimleri
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    Kara Cuma indirimleri fiziksel ürünlerde olduğu kadar dijital ürünlerde de merakla takip ediliyor. Bu yıl Google Play Store ücretsiz oyunlarda oyun içi satın alım indirimleri sunarken belirli ücretli oyunlarda da indirim uyguladı.

    Google Play Kara Cuma indirimleri

    Google Play mağazası Kara Cuma indirimlerinde daha çok popüler oyunlara yer verilmiş. En dikkat çekici indirimler NBA 2K20 oyununun 6.69TL, Cultist Simulator oyununun 6.99TL, Bloons TD oyununun 6.89TL, The Room: Old Sins oyununun 8.09TL, Farming Simulator 18 oyununun 6.89TL olması olarak gösterilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Bunlar haricinde Mini Metro, The Escapists 2, Terraria, Suzy Cube, Machinarium, Samorost 3 gibi popüler yapımlarda belirli oranlarda indirimler almış. İndirimler Pazartesi gününe kadar devam edecek.

    İndirim sayfası



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    Rachsuchtig 2 sa. en beğenilen Red_devil33
    Anlamıyorum, kara neden aklınızda hep kötüyu getiriyor. Islamda bile siyah kötü bir renk değilken
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    olağan_şüpheli 1 sa.
    Ne ios da ne de android de doğru dügzün indirim yok.
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    planetech 1 sa.
    Kara cumanın nedeni bu indirimlerde halkın çılgınc avmlere gitmesi, aşırı kalabalık ve izdiham, trafiğin felç olması. Başka anlam aramayın
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    Red_devil33 3 sa.
    neden kara cuma neden güzel cuma degil. Neden süper cuma degil.
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    Rachsuchtig 2 sa. Red_devil33
    Anlamıyorum, kara neden aklınızda hep kötüyu getiriyor. Islamda bile siyah kötü bir renk değilken
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    olağan_şüpheli 1 sa. Red_devil33
    tr.euronews.com/...

    Bu ismi veren bizimkiler değil de ondan. Bizimkiler zaten her şeyin çakmasını batıdan aldıkları gibi bunu da aldılar. Sonra malum kafa konuyla hiç bir alakası yokken yine komplo teorileri üretip mağdur edebiyatı yapınca ülkedeki satıcılar da saçma sapan isimler kodular yok şahane cuma yok bilmem ne cuma. Kasmayın bu kadar.
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