Google Play mağazasında Kara Cuma indirimleri

Kara Cuma indirimleri fiziksel ürünlerde olduğu kadar dijital ürünlerde de merakla takip ediliyor. Bu yıl Google Play Store ücretsiz oyunlarda oyun içi satın alım indirimleri sunarken belirli ücretli oyunlarda da indirim uyguladı.
Google Play Kara Cuma indirimleri
Google Play mağazası Kara Cuma indirimlerinde daha çok popüler oyunlara yer verilmiş. En dikkat çekici indirimler NBA 2K20 oyununun 6.69TL, Cultist Simulator oyununun 6.99TL, Bloons TD oyununun 6.89TL, The Room: Old Sins oyununun 8.09TL, Farming Simulator 18 oyununun 6.89TL olması olarak gösterilebilir.
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Bunlar haricinde Mini Metro, The Escapists 2, Terraria, Suzy Cube, Machinarium, Samorost 3 gibi popüler yapımlarda belirli oranlarda indirimler almış. İndirimler Pazartesi gününe kadar devam edecek.
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Bu ismi veren bizimkiler değil de ondan. Bizimkiler zaten her şeyin çakmasını batıdan aldıkları gibi bunu da aldılar. Sonra malum kafa konuyla hiç bir alakası yokken yine komplo teorileri üretip mağdur edebiyatı yapınca ülkedeki satıcılar da saçma sapan isimler kodular yok şahane cuma yok bilmem ne cuma. Kasmayın bu kadar.