Google Play mağazasında Kara Cuma indirimleri

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Kara Cuma indirimleri fiziksel ürünlerde olduğu kadar dijital ürünlerde de merakla takip ediliyor. Bu yıl Google Play Store ücretsiz oyunlarda oyun içi satın alım indirimleri sunarken belirli ücretli oyunlarda da indirim uyguladı.

Google Play Kara Cuma indirimleri

Google Play mağazası Kara Cuma indirimlerinde daha çok popüler oyunlara yer verilmiş. En dikkat çekici indirimler NBA 2K20 oyununun 6.69TL, Cultist Simulator oyununun 6.99TL, Bloons TD oyununun 6.89TL, The Room: Old Sins oyununun 8.09TL, Farming Simulator 18 oyununun 6.89TL olması olarak gösterilebilir.

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Bunlar haricinde Mini Metro, The Escapists 2, Terraria, Suzy Cube, Machinarium, Samorost 3 gibi popüler yapımlarda belirli oranlarda indirimler almış. İndirimler Pazartesi gününe kadar devam edecek.

İndirim sayfası