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    Apple Arcade'in rakibi Google Play Pass Hindistan'da kullanıma açıldı

    Dijital platformların artması ile birlikte büyük şirketlerde aylık ödeme sistemlerine geçiş yapıyor. Bu isimler arasına katılan Google, oyun ve uygulama hizmeti Play Pass'i Hindistan'da kullanıma açtı
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    Google Play Pass uygulama hizmeti Hindistan'da kullanıma açıldı
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    Yazılım devi Google, Apple Arcade’in rakibi olarak görülen aylık oyun ve uygulama hizmeti Play Pass’i Hindistan’a getirdiğini duyurdu. İlk olarak 2019'da ABD'de başlatılan hizmet, kullanıcılara aylık veya yıllık abonelikler için herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alım olmaksızın 1000'den fazla uygulama veya oyuna erişim fırsatı tanıyor.

    Yakında Türkiye'de kullanıma açılabilir

    ABD’de aylık 4.99 dolar fiyat etiketine sahip olan yeni servis, Google tarafından Hindistan kullanıcılarına özel aylık 1,31 dolar yıllık olarak 11,90 dolarlık bir fiyat ile sunulacak. Bununla birlikte şirket, hizmetin yalnızca kullanıcılara fayda sağlamayacağını, aynı zamanda Hintli geliştiricilerin "küresel kullanıcı tabanlarını genişletmek ve yeni gelir akışlarının kilidini açmak için yeni bir yol" elde edeceğini söylüyor.

    Her ay yeni oyunlar eklenen ve şu an için 90 ülkede kullanıma sunulan abonelik sisteminin Türkiye’ye ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Hizmetin Hindistan’da kullanıma açılması ile birlikte ilerleyen dönemlerde ülkemiz için Google’dan yeni bir açıklama duyabiliriz.

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    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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