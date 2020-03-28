Google Play Store artık arama sonuçlarında uygulama indirme sayılarını gösteriyor

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Google Play Store uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı. Artık kullanıcılar uygulamaların indirme sayılarını doğrudan arama sonuçlarında görebiliyor.

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Play Store, Android cihaz kullanıcıları için ana uygulama kaynağı olması nedeniyle Google mobil ekosisteminde önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla platformda yapılan değişiklikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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Güncelleme dağıtılıyor

En son yeniliklerden biri Play Store'daki arama sonuçlarına indirme sayılarının eklenmesi oldu. Yapılan bu değişiklik kullanıcıların ayrı ayrı uygulama sayfalarına gitmek zorunda kalmadan indirme sayılarını görmelerine olanak sağlayacak.

Google güncellemeyi her zaman olduğu gibi kademeli olarak dağıtıyor. Türkiye'deki kullanıcılara da ulaşmaya başladı. Play Store uygulaması otomatik olarak güncellendiği için en son sürümü yükleme konusunda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok.

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