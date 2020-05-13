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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak

    Android kullanıcıların vazgeçilmez uygulama marketi Google Play Store'a yeni bir özellik geliyor. Şirket en iyi uygulamaları ortaya çıkaracak olan filtreleri test etmeye başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak
    Tam Boyutta Gör

    Google Play Store, herhangi bir Android kullanıcısı için büyülü bir yerdir. Zira burada akıllı telefonunuzu daha yetenekli ve benzersiz kılmak için milyonlarca uygulama mevcut ancak iyi uygulamaları bulmak her zaman kolay olmayabiliyor.

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    Kötü uygulamalar elenecek

    Google aradığınız kategorideki en iyi uygulamaları bulabilmek ve vurgulayabilmek için yeni "hassas filtreler" oluşturmaya karar verdi. Bir süredir test edilen bu özelliğin yakın bir sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Gelen haberlere göre bu filtreler, uygulama ararken karşımıza çıkacak ve 4 yıldızdan daha fazla bir puan alan uygulamalar veya Editörün Seçimi rozetine sahip uygulamaları listeleyebileceğiz. Böylece bu küçük filtre, çok kötü olan ve Google Play Store'da yer bile almaması gereken çok sayıda uygulamayı ortadan kaldıracak.

    Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak

    Örneğin, bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız, binlerce seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak hangisinin en iyi özellikleri sunduğunu nasıl bileceksiniz? Şimdiye kadar deneme yanılma yöntemiyle bu uygulamalar tek tek yüklememiz ve denememiz gerekiyordu. Bu filtrelerle birlikte cihazımıza boş yere kötü uygulama yüklemeyecek ve zaman kaybının da önüne geçebileceğiz. Yeni özellik bazı Android kullanıcılarına açılmış durumda ve herkesin kullanımına sunulması için de kısa bir sürenin gerektiğini de belirtelim.



    https://9to5google.com/2020/05/11/google-play-search-filters/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    2orhan5 (mustafa saray) 1 gün
    Denemeden yorum yapmamak lazım bakalım nasıl olacak
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