Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör

Google Play Store, herhangi bir Android kullanıcısı için büyülü bir yerdir. Zira burada akıllı telefonunuzu daha yetenekli ve benzersiz kılmak için milyonlarca uygulama mevcut ancak iyi uygulamaları bulmak her zaman kolay olmayabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir"

Kötü uygulamalar elenecek

Google aradığınız kategorideki en iyi uygulamaları bulabilmek ve vurgulayabilmek için yeni "hassas filtreler" oluşturmaya karar verdi. Bir süredir test edilen bu özelliğin yakın bir sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Gelen haberlere göre bu filtreler, uygulama ararken karşımıza çıkacak ve 4 yıldızdan daha fazla bir puan alan uygulamalar veya Editörün Seçimi rozetine sahip uygulamaları listeleyebileceğiz. Böylece bu küçük filtre, çok kötü olan ve Google Play Store'da yer bile almaması gereken çok sayıda uygulamayı ortadan kaldıracak.

Örneğin, bir fotoğraf düzenleme uygulaması arıyorsanız, binlerce seçenek arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak hangisinin en iyi özellikleri sunduğunu nasıl bileceksiniz? Şimdiye kadar deneme yanılma yöntemiyle bu uygulamalar tek tek yüklememiz ve denememiz gerekiyordu. Bu filtrelerle birlikte cihazımıza boş yere kötü uygulama yüklemeyecek ve zaman kaybının da önüne geçebileceğiz. Yeni özellik bazı Android kullanıcılarına açılmış durumda ve herkesin kullanımına sunulması için de kısa bir sürenin gerektiğini de belirtelim.

https://9to5google.com/2020/05/11/google-play-search-filters/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.