Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir

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Yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenen Nokia 9.3 PureView ile ilgili söylentiler bir süredir devam ediyor. Yeni bilgiler ise Nokia cihazlar konusunda güvenilir bir kaynak olan NokiaPowerUser sitesinden geldi.

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Pro ve Gece Modları üzerinde çalışılıyor

Cihazla ilgili ortaya çıkan en son sızıntı ise Nokia 9.3 PureView'ın gelişmiş Pro ve Gece modlarının yanı sıra 8K video kaydına da sahip olabileceğini gösteriyor. Yayınlanan rapora göre, Nokia 9.3 PureView 30 fps'de 8K video çekebilecek. Bununla birlikte, bu özelliğin sadece prototip versiyonunda mevcut olduğu, testlere ve sonuçlara bağlı olarak nihai lansman ürününe sunabileceği de dikkat çeken bir nokta.

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Ayrıca, Nokia'nın görüntüleme ekibinin Gece modu ve Pro modu olmak üzere iki popüler akıllı telefon fotoğrafçılığı modu üzerinde de çok çalıştığı söyleniyor. Pro modu gelişmiş kontroller ve geliştirilmiş algoritmalara göre geliştirilirken, Gece Modu ise OIS ve daha büyük Piksel boyutunun desteklenmesiyle fark yaratabilir. Yaklaşan Nokia amiral gemisinin, 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranı olacak. Ayrıca Samsung yapımı 64MP veya 108MP birincil arka kamera ile donatılacağı söylentileri de mevcut.

https://www.androidauthority.com/nokia-9-3-pureview-video-1117967/

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