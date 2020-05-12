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    Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir

    HMD Global'in önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Nokia 9.3 PureView ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Son haberler ise cihazın kamera yetenekleri ile ilgili.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir
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    Yakın bir tarihte piyasaya sürülmesi beklenen Nokia 9.3 PureView ile ilgili söylentiler bir süredir devam ediyor. Yeni bilgiler ise Nokia cihazlar konusunda güvenilir bir kaynak olan NokiaPowerUser sitesinden geldi.

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    Pro ve Gece Modları üzerinde çalışılıyor

    Cihazla ilgili ortaya çıkan en son sızıntı ise Nokia 9.3 PureView'ın gelişmiş Pro ve Gece modlarının yanı sıra 8K video kaydına da sahip olabileceğini gösteriyor. Yayınlanan rapora göre, Nokia 9.3 PureView 30 fps'de 8K video çekebilecek. Bununla birlikte, bu özelliğin sadece prototip versiyonunda mevcut olduğu, testlere ve sonuçlara bağlı olarak nihai lansman ürününe sunabileceği de dikkat çeken bir nokta.

    Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir
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    Ayrıca, Nokia'nın görüntüleme ekibinin Gece modu ve Pro modu olmak üzere iki popüler akıllı telefon fotoğrafçılığı modu üzerinde de çok çalıştığı söyleniyor. Pro modu gelişmiş kontroller ve geliştirilmiş algoritmalara göre geliştirilirken, Gece Modu ise OIS ve daha büyük Piksel boyutunun desteklenmesiyle fark yaratabilir. Yaklaşan Nokia amiral gemisinin, 120Hz yenileme hızı sunan bir ekranı olacak. Ayrıca Samsung yapımı 64MP veya 108MP birincil arka kamera ile donatılacağı söylentileri de mevcut. 



    https://www.androidauthority.com/nokia-9-3-pureview-video-1117967/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    erolustun (Erol Üstün) 3 gün en beğenilen
    1000 TL'ye Nokia 5.1 Plus aldım. Geçen baktım Android 11 alacak modeller arasında yer vermiş Nokia. Nokia candır.
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    DH Misafiri 2 gün
    Uzun zaman kullandım nokia akıllı tlfnkullanmadım ama saglam dayanıklı bır zamanların tlf devıydı ne olduda bır anda sahadan cekıldı gerı gelmesı cok ıyı tlf batarya ve kamera cozunurlugu onemlı benım ıcın bu yenı tlf cok guzel anlatılanlardan onu anlıyoruz param olursa alırım dusunmeden butceye uygunsa beklıyoruz sabırsızlıkla ??
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    DH Misafiri 2 gün
    Ben Nokia 6 kullanıyorum ben böyle sağlam telefon gormedim. Zaten ben Nokiadan başka telefon kullanmadim hiç.
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    DH Misafiri 3 gün
    Nokia candır ben Nokia Lumia 925 kullanıyorum 7seneye yaklaştı hala malzeme kalitesi yüksek
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    erolustun (Erol Üstün) 3 gün en beğenilen
    1000 TL'ye Nokia 5.1 Plus aldım. Geçen baktım Android 11 alacak modeller arasında yer vermiş Nokia. Nokia candır.
    Yanıtla +4
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