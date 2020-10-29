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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Play Store'da uygulama karşılaştırma özelliğini test ediyor

    Play Store'da bir uygulamayı indirmeden önce benzer uygulamalarla karşılaştırma yapmanızı sağlayacak yeni bir özellik test ediliyor. Bu özellik ile isteğinize uygun uygulamayı bulmanız kolaylaşacak
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Play Store'da uygulama karşılaştırma özelliğini test ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Çoğu alışveriş uygulamaları veya platformları, kullanıcıların satın alma işlemi öncesinde ürün veya hizmetleri karşılaştırma seçeneği sunuyor. Şimdiye kadar uygulamaları karşılaştırmak için böyle bir hizmet yoktu ancak Google bu durumu değiştirmek istiyor gibi görünüyor.

    Android Police tarafından keşfedilen test özelliğine göre Google, kullanıcıların Play Store'dan bir uygulamayı indirmeden önce benzer uygulamaları doğrudan karşılaştırmalarına olanak tanıyarak bilinçli bir karar vermelerini sağlamak istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor"

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    Play Store'da uygulama karşılaştırma

    Android Police'e göre "Uygulamaları karşılaştır" bölümü, sayfanın alt kısmına yakın tek tek uygulama listelerinde görünüyor ancak şu anda birkaç popüler medya oynatıcıyla sınırlı görünüyor.

    Görünüşe göre yeni özellik; çevrimdışı oynatma, derecelendirmeler, indirme sayısı, görsel kalite, kullanım kolaylığı, kontroller ve belirli bir uygulamanın içerik yayınlayıp yayınlamayacağı gibi şeylere göre karşılaştırma yapacak.

    Uygulamaları karşılaştırmak, kullanıcıların bir uygulamadaki çeşitli özellikleri doğrudan karşılaştırmalarına ve buna göre hangisini indireceklerine karar vermelerine olanak tanıyacağı için yararlı bir özellik olacak.

    Özellik şu an için test aşamasında olduğu için henüz özelliğin Play Store'a gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.



    https://thenextweb.com/plugged/2020/10/29/google-is-testing-a-nifty-app-comparison-feature-in-the-play-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    6 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
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