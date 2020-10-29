Google, Play Store'da uygulama karşılaştırma özelliğini test ediyor

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Çoğu alışveriş uygulamaları veya platformları, kullanıcıların satın alma işlemi öncesinde ürün veya hizmetleri karşılaştırma seçeneği sunuyor. Şimdiye kadar uygulamaları karşılaştırmak için böyle bir hizmet yoktu ancak Google bu durumu değiştirmek istiyor gibi görünüyor.

Android Police tarafından keşfedilen test özelliğine göre Google, kullanıcıların Play Store'dan bir uygulamayı indirmeden önce benzer uygulamaları doğrudan karşılaştırmalarına olanak tanıyarak bilinçli bir karar vermelerini sağlamak istiyor.

Ayrıca Bkz. "Netflix, Android'de arka planda ses oynatma özelliğini test ediyor"

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Play Store'da uygulama karşılaştırma

Android Police'e göre "Uygulamaları karşılaştır" bölümü, sayfanın alt kısmına yakın tek tek uygulama listelerinde görünüyor ancak şu anda birkaç popüler medya oynatıcıyla sınırlı görünüyor.

Görünüşe göre yeni özellik; çevrimdışı oynatma, derecelendirmeler, indirme sayısı, görsel kalite, kullanım kolaylığı, kontroller ve belirli bir uygulamanın içerik yayınlayıp yayınlamayacağı gibi şeylere göre karşılaştırma yapacak.

Uygulamaları karşılaştırmak, kullanıcıların bir uygulamadaki çeşitli özellikleri doğrudan karşılaştırmalarına ve buna göre hangisini indireceklerine karar vermelerine olanak tanıyacağı için yararlı bir özellik olacak.

Özellik şu an için test aşamasında olduğu için henüz özelliğin Play Store'a gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

https://thenextweb.com/plugged/2020/10/29/google-is-testing-a-nifty-app-comparison-feature-in-the-play-store/

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