Google, Play Store'da uygulama karşılaştırma özelliğini test ediyor

Çoğu alışveriş uygulamaları veya platformları, kullanıcıların satın alma işlemi öncesinde ürün veya hizmetleri karşılaştırma seçeneği sunuyor. Şimdiye kadar uygulamaları karşılaştırmak için böyle bir hizmet yoktu ancak Google bu durumu değiştirmek istiyor gibi görünüyor.
Android Police tarafından keşfedilen test özelliğine göre Google, kullanıcıların Play Store'dan bir uygulamayı indirmeden önce benzer uygulamaları doğrudan karşılaştırmalarına olanak tanıyarak bilinçli bir karar vermelerini sağlamak istiyor.
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Play Store'da uygulama karşılaştırma
Android Police'e göre "Uygulamaları karşılaştır" bölümü, sayfanın alt kısmına yakın tek tek uygulama listelerinde görünüyor ancak şu anda birkaç popüler medya oynatıcıyla sınırlı görünüyor.
Görünüşe göre yeni özellik; çevrimdışı oynatma, derecelendirmeler, indirme sayısı, görsel kalite, kullanım kolaylığı, kontroller ve belirli bir uygulamanın içerik yayınlayıp yayınlamayacağı gibi şeylere göre karşılaştırma yapacak.
Uygulamaları karşılaştırmak, kullanıcıların bir uygulamadaki çeşitli özellikleri doğrudan karşılaştırmalarına ve buna göre hangisini indireceklerine karar vermelerine olanak tanıyacağı için yararlı bir özellik olacak.
Özellik şu an için test aşamasında olduğu için henüz özelliğin Play Store'a gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor.
https://thenextweb.com/plugged/2020/10/29/google-is-testing-a-nifty-app-comparison-feature-in-the-play-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
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çöpp
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la