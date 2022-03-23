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    Google'dan kritik karar: Play Store'dan Filmler ve TV bölümü kaldırılıyor

    Play Store uygulaması aracılığıyla sunulan deneyimlerin bazılarında değişikliklere giden Google, mağazada yer alan Filmler ve TV bölümünün kaldırılacağını duyurdu.
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    Google, Play Store'dan Filmler ve TV bölümünü kaldırıyor
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    Teknoloji devi Google, uzun bir süredir Google Play Store’da yer alan Filmler ve TV bölümünün kaldırılacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl kendi TV uygulamasında tasarım değişikliğine giden ve tüm akış hizmetleri için bir merkez haline getirmeyi planlayan şirket, Filmler ve TV bölümünü Mayıs ayında mağazadan ayıracak.

    Google TV'ye geçiş yapılacak

    Şirketin ekosistemi aracılığıyla kullanıcılara video içeriği satın alma ve kiralama imkanı tanımak için 2012 yılında kullanıma sunulan Google Filmler ve TV,  Google Play Kitaplar, Play Müzik ve Play Dergiler ile birlikte Google Play ekosisteminin bir parçası haline gelmişti. 2018 yılında dijital müzik servislerinin popüler olması sebebiyle Play Müzik hizmetini durduran şirket, yeni aldığı karar ile birlikte Film ve TV içeriklerine ulaşmak isteyen kullanıcılara artık Google TV üzerinden hizmet verecek.

    Play Store'da kullanılan bakiye ve hediye kartlarının TV uygulamasında kullanılmaya devam edeceğini söyleyen Google, uygulamada geri ödeme desteğini sürdürecek.

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