iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekasını bekleyenler üzülebilir

iOS 18 yapay zeka konusunda üzebilir
WWDC 2024’te Apple'ın iPhone, iPad, Mac, Vision Pro başlığı ve akıllı saati için bir sonraki büyük yazılım güncellemelerini açıklaması bekleniyor. Bunlara ek olarak firmanın yapay zeka stratejisi ön planda ve etkinliğinde merkezinde yer alacak. Etkinliği duyuran Apple pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, "Kesinlikle inanılmaz olacak" diyerek yapay zekaya açık bir gönderme yaptı bile.
Ancak Mark Gurman’a göre Apple, kendi yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamıyor. Hatırlanacağı üzere Apple, Google, OpenAI ve Baidu gibi şirketlerle potansiyel üretken yapay zeka ortaklıkları hakkında görüşüyor. İddialar artık çok daha güçlenmiş durumda ve Gurman’a göre iOS 18’de bu şirketlerin yapay zekasını göreceğiz.
Bu olumsuzluğa rağmen iOS 18 güncellemesinin iPhone'un tarihindeki en iddialı yazılım revizyonu olması bekleniyor. Siri başta olmak üzere Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers ve Keynote gibi diğer uygulamaların da üretken yapay zeka özelliklerine kavuşacağı aktarılıyor. İlk iOS 18 beta sürümünün WWDC açılış konuşmasının ardından geliştiricilerin kullanımına sunulması ve güncellemenin Eylül ayında tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...