iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekasını bekleyenler üzülebilir

Tam Boyutta Gör Apple, her yıl düzenlediği WWDC kapsamında uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini açıklamaya hazırlanıyor. 10 Haziran’da başlayacak olan WWDC’de Apple, spesifik olarak ne tanıtacağını açıklamamış olsa da etkinliğin ağırlıklı olarak yapay zekaya odaklanacağı daha şimdiden kesin gibi. Bununla birlikte iOS 18’in de tanıtılması ve yapay zeka özelliklerinin detaylandırılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekası yeni iOS sürümünde yer almayacak.

iOS 18 yapay zeka konusunda üzebilir

WWDC 2024’te Apple'ın iPhone, iPad, Mac, Vision Pro başlığı ve akıllı saati için bir sonraki büyük yazılım güncellemelerini açıklaması bekleniyor. Bunlara ek olarak firmanın yapay zeka stratejisi ön planda ve etkinliğinde merkezinde yer alacak. Etkinliği duyuran Apple pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, "Kesinlikle inanılmaz olacak" diyerek yapay zekaya açık bir gönderme yaptı bile.

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Ancak Mark Gurman’a göre Apple, kendi yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamıyor. Hatırlanacağı üzere Apple, Google, OpenAI ve Baidu gibi şirketlerle potansiyel üretken yapay zeka ortaklıkları hakkında görüşüyor. İddialar artık çok daha güçlenmiş durumda ve Gurman’a göre iOS 18’de bu şirketlerin yapay zekasını göreceğiz.

Bu olumsuzluğa rağmen iOS 18 güncellemesinin iPhone'un tarihindeki en iddialı yazılım revizyonu olması bekleniyor. Siri başta olmak üzere Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers ve Keynote gibi diğer uygulamaların da üretken yapay zeka özelliklerine kavuşacağı aktarılıyor. İlk iOS 18 beta sürümünün WWDC açılış konuşmasının ardından geliştiricilerin kullanımına sunulması ve güncellemenin Eylül ayında tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

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iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekası olmayacak