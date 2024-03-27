Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekasını bekleyenler üzülebilir

    Apple, bir süre önce WWDC 2024 etkinliğinin tarihini duyurdu. Bu etkinlikte yeni iOS sürümü de duyurulacak ancak görünüşe göre iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekası olmayacak.
    iOS 18’de Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekası olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl düzenlediği WWDC kapsamında uzun zamandır beklenen yapay zeka stratejisini açıklamaya hazırlanıyor. 10 Haziran’da başlayacak olan WWDC’de Apple, spesifik olarak ne tanıtacağını açıklamamış olsa da etkinliğin ağırlıklı olarak yapay zekaya odaklanacağı daha şimdiden kesin gibi. Bununla birlikte iOS 18’in de tanıtılması ve yapay zeka özelliklerinin detaylandırılması bekleniyor. Ancak görünüşe göre Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekası yeni iOS sürümünde yer almayacak.

    iOS 18 yapay zeka konusunda üzebilir

    WWDC 2024’te Apple'ın iPhone, iPad, Mac, Vision Pro başlığı ve akıllı saati için bir sonraki büyük yazılım güncellemelerini açıklaması bekleniyor. Bunlara ek olarak firmanın yapay zeka stratejisi ön planda ve etkinliğinde merkezinde yer alacak. Etkinliği duyuran Apple pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, "Kesinlikle inanılmaz olacak" diyerek yapay zekaya açık bir gönderme yaptı bile.

    Ancak Mark Gurman’a göre Apple, kendi yapay zeka sohbet robotunu piyasaya sürmeyi planlamıyor. Hatırlanacağı üzere Apple, Google, OpenAI ve Baidu gibi şirketlerle potansiyel üretken yapay zeka ortaklıkları hakkında görüşüyor. İddialar artık çok daha güçlenmiş durumda ve Gurman’a göre iOS 18’de bu şirketlerin yapay zekasını göreceğiz.

    Bu olumsuzluğa rağmen iOS 18 güncellemesinin iPhone'un tarihindeki en iddialı yazılım revizyonu olması bekleniyor. Siri başta olmak üzere Apple Music, Shortcuts, Pages, Numbers ve Keynote gibi diğer uygulamaların da üretken yapay zeka özelliklerine kavuşacağı aktarılıyor. İlk iOS 18 beta sürümünün WWDC açılış konuşmasının ardından geliştiricilerin kullanımına sunulması ve güncellemenin Eylül ayında tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hellsing izleme sırası kan verdikten sonra kolda morarma ne zaman geçer uyurken tükürmek ethernet girişi olmayan laptop oyun evi isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 2023 MacBook Air
    Apple M2 2023 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız