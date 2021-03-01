Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış

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2019 yılında erişime açılan, açıldığında büyük umutlarla bakılan ancak şu anda zor zamanlar geçiren Google Stadia'dan bazı yeni raporlar yayınlandı.

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Şimdi de Stadia yüzünden Google'a dava açılıyor

Bloomberg'in yaptığı haber sayesinde, kötü bir süreçte olan Stadia'nın arka planından bazı detaylar öğrenildi. Bildiğiniz gibi Stadia, hem kendi geliştiricileri sayesinde kendileri oyunlar geliştirip Stadia için yayınlıyordu hem de üçüncü parti stüdyolarla anlaşıp onların oyunlarını Stadia'ya getirebiliyorlardı. Ancak geçtiğimiz ay Stadia, kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapattı.

Geçtiğimiz gün çıkan habere göre ise Stadia'nın üçüncü parti stüdyolardan oyun alması da bir hayli pahalıya patlıyormuş. Bloomberg'in yaptığı habere göre Red Dead Redemption 2 gibi oyunların Stadia'ya gelmesini sağlamak şirket için on milyonlarca dolara mâl oluyormuş. Yayınlanan raporda ayrıca Google'ın işe alım süreciyle ilgili de bazı detaylar paylaşılmış. Normalde Google'ın işe alma süreci yaklaşık 6 ila 9 ay arasında sürüyormuş. Ancak Google bu işe alım sistemini Stadia'ya alınacak olan geliştiriciler sebebiyle değiştirmek zorunda kalmış.

Geçtiğimiz günlerde ayrıca Death Stranding'in yaratıcısı olan Hideo Kojima'nın Stadia için bir korku oyunu geliştirdiği ancak oyunun iptal edildiği açıklanmıştı. Söylenenlere göre Stadia şu anda kullanıcıs sayısı bakımından hedeflerinin yüzbinlerce gerisinde.

Ayrıca Stadia şu anda bir toplu davayla da karşı karşıya. Stadia'nın geleceğinin pek de parlak durmadığını söylemek gerek.

https://www.ign.com/articles/google-stadia-reports-detail-development-troubles-tens-of-millions-spent-on-aaa-ports

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