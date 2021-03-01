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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış

    Google'ın stream ederek oyun oynamamızı sağlayan yeni teknolojisi Googel Stadia için işlerin iyi gitmediği bir süredir biliniyordu. Şimdi şirketin içinden bazı bilgiler açığa çıkmaya başladı.
    01 Mart 2021, 16:00 (Güncellendi, 02 Mart, 10:44)
    2,6b
    1
    13
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Google, Red Dead Redemption 2 gibi oyunları Stadia'ya getirebilmek için 10 milyonlarca dolar harcamış
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    2019 yılında erişime açılan, açıldığında büyük umutlarla bakılan ancak şu anda zor zamanlar geçiren Google Stadia'dan bazı yeni raporlar yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak"

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    Bloomberg'in yaptığı haber sayesinde, kötü bir süreçte olan Stadia'nın arka planından bazı detaylar öğrenildi. Bildiğiniz gibi Stadia, hem kendi geliştiricileri sayesinde kendileri oyunlar geliştirip Stadia için yayınlıyordu hem de üçüncü parti stüdyolarla anlaşıp onların oyunlarını Stadia'ya getirebiliyorlardı. Ancak geçtiğimiz ay Stadia, kendi oyun geliştirme stüdyolarını kapattı. 

    Geçtiğimiz gün çıkan habere göre ise Stadia'nın üçüncü parti stüdyolardan oyun alması da bir hayli pahalıya patlıyormuş. Bloomberg'in yaptığı habere göre Red Dead Redemption 2 gibi oyunların Stadia'ya gelmesini sağlamak şirket için on milyonlarca dolara mâl oluyormuş. Yayınlanan raporda ayrıca Google'ın işe alım süreciyle ilgili de bazı detaylar paylaşılmış. Normalde Google'ın işe alma süreci yaklaşık 6 ila 9 ay arasında sürüyormuş. Ancak Google bu işe alım sistemini Stadia'ya alınacak olan geliştiriciler sebebiyle değiştirmek zorunda kalmış. 

    Geçtiğimiz günlerde ayrıca Death Stranding'in yaratıcısı olan Hideo Kojima'nın Stadia için bir korku oyunu geliştirdiği ancak oyunun iptal edildiği açıklanmıştı. Söylenenlere göre Stadia şu anda kullanıcıs sayısı bakımından hedeflerinin yüzbinlerce gerisinde.

    Ayrıca Stadia şu anda bir toplu davayla da karşı karşıya. Stadia'nın geleceğinin pek de parlak durmadığını söylemek gerek.



    https://www.ign.com/articles/google-stadia-reports-detail-development-troubles-tens-of-millions-spent-on-aaa-ports
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cceviz (cenk cenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google diğer firmalara çok güzel fikir verip nasıl yapmamaları gerektiğini göstererek büyük iş başardı ve bu teknolojiye çok katkıda bulundu.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    M merdan90 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yüzlerce bin, yerine, yüzbinlerce, ifadesi daha iyi olabilir. Haber için teşekkürler.
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    Artizt (Mert ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Google'ı kepmişler resmen. Kepmek kelimesi bu konuya çok uygun. :D
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    Chromer 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel stadia batar batmaz rdr2 gfn de demekki :D
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    stadia nın anlaştığı firmalar oyunlarını geforce now a getirmiyor inş batarda bizde geforce now da keyfini süreriz.
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    Nevfel (T. I.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıfırdan böyle bir platform kurmak Google da olsan çok zor. Microsoft, sony vs yıllardır işin içinde. Bir anda bunlarla aynı ayara gelmek zaten çok zor iş. Bakalım kaç sene dayanacak.
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    ***Leopard*** 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok normal. Geforce Now ile kıyaslanması abes. GFN zaten mevcut olan Windows sürümlerini kullanıyor oyunların, eğer o da kendine özel bir platforma oyuncu çekmek amacıyla sıfırdan port yaptırsa o da hayvan gibi ücret öderdi.



    GFN bir servis, platform değil. Mevcut platformlardaki oyunları oynatıyor. Aylık aboneliğiniz olması lazım ki full yararlanabilin. Yoksa bilmem kaç saat bir RPG oyununu GFN bedava sürümde her bir saatte sizi sistemden attığında+yeniden kuyrukta beklediğinizde bakalım o kadar güzel olacak mı sistem.



    Stadia ise platform. Oyunu bir kere satın alırsın, 1080p olarak (4k extra ücret ) sınırsız şekilde oynarsın. Ne kuyruk bekleme, ne süre sınırı. Tıpkı Steam'den aldığın oyuna istersen aralıksız 100 saat gömebileceğin gibi.



    Stadia'nın sorunu yanlış marketlerde yanlış platformlarla rekabet etmesi. Amerika'da, Avrupa'da adamların alım gücü zaten iyi, konsol +pc var elemanda. Niye Stadia ile ilgilensin ki?



    Bizim ülke gibi herşeyin ateş pahası olduğu yerlerde yerel fiyatlandırma ile iş yapabilir, bunun dışında parası olan adam bu çözümlerin hiçbirini local gaminge tercih etmez.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunun için para verilmesi saçmalık. Alistirirsan adam tabi nvidia da para versin ister sonra oyunlarını çeker.
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    A aliceqper 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Stadia güzel aslında, 4k olarak iyi bir çözünürlük sonuyor ama oyun? Stadiada oyunu yeniden satın almak zorunda olmak kötü. GeforceNow 1080 veriyor ama steam entegrasyonu sayesinde çok daha iyi bir deneyim veriyor... Bence uzun dönemde stadia, ya steam ile entegre olur ya da R.I.P.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia oyun geliştiricileri ile çok daha içli dışlı bir firma Ge-Force Now! İle işleri daha iyi çözüyor
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    cceviz (cenk cenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Google diğer firmalara çok güzel fikir verip nasıl yapmamaları gerektiğini göstererek büyük iş başardı ve bu teknolojiye çok katkıda bulundu.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) cceviz
    Üstadım saygılarımı sunuyorum. Bu kadar güzel özetlenebilirdi.
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