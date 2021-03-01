Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın oyuncuları en azından bir miktar rahatlatmak için hazırladığı madencilik odaklı özel ekran kartları ile ilgili detaylar devam ediyor. HX adındaki seride Turing ve Ampere mimarileri bir arada olacak.

Nvidia 90HX CMP neler sunuyor?

Nvidia bilindiği üzere kripto madencileri için yeni bir seri hazırladı. Nvidia 30HX ve 40HX CMP ekran kartlarının TU116 ve TU106 grafik birimlerini temel aldığı açıklanmıştı. Nvidia 50HZ CMP ise RTX 2080 Ti ile birlikte TU102 grafik birimini kullanıyor.

İlginizi Çekebilir

Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı

Ayrıca Bkz. "El çizimi görselliğe sahip macera oyunu Doodle Dash, mobil cihazlar için yayınlandı"

Bu ekran kartlarının Turing mimarisinde olması Ampere ekran kartı arayan oyuncuları biraz rahatlatacağı konuşuluyordu. Burada tek konu Ampere tabanlı bir madencilik kartı olup olmayacağıydı ve var gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre Nvidia 90HX mdencilik kartı GA102-100 birimini kullanıyor yani RTX 3080 ile aynı seviyede olacak. 86MH/s kazma oranı 50HX’in neredeyse iki katı ve seride büyük bir fark oluşturuyor.

Bireysel ve bütçesini düşünen madenciler 50HX ve altındaki kartlara ilgi gösterecektir ancak 90Hx madencilik çiftliklerinin gözdesi olmaya aday. Bu da Ampere tabanlı kartlardaki darboğazı arttırabilir.

https://www.techpowerup.com/279124/nvidia-90hx-crypto-mining-processor-based-on-ampere-ga102-100-gpu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.