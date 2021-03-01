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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak

    Nvidia’nın madencilik hazırladığı HX ekran kartı serisinin en tepesinde Ampere mimarisi yer alacak. Bu da oyuncu kartlarında yine bir darboğaza işaret ediyor.
    01 Mart 2021, 12:30 (1 hf.)
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia 90HX CMP madencilik kartı Ampere tabanlı olacak
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    Nvidia’nın oyuncuları en azından bir miktar rahatlatmak için hazırladığı madencilik odaklı özel ekran kartları ile ilgili detaylar devam ediyor. HX adındaki seride Turing ve Ampere mimarileri bir arada olacak.

    Nvidia 90HX CMP neler sunuyor?

    Nvidia bilindiği üzere kripto madencileri için yeni bir seri hazırladı. Nvidia 30HX ve 40HX CMP ekran kartlarının TU116 ve TU106 grafik birimlerini temel aldığı açıklanmıştı. Nvidia 50HZ CMP ise RTX 2080 Ti ile birlikte TU102 grafik birimini kullanıyor.

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    Bu ekran kartlarının Turing mimarisinde olması Ampere ekran kartı arayan oyuncuları biraz rahatlatacağı konuşuluyordu. Burada tek konu Ampere tabanlı bir madencilik kartı olup olmayacağıydı ve var gibi görünüyor.

    Gelen bilgilere göre Nvidia 90HX mdencilik kartı GA102-100 birimini kullanıyor yani RTX 3080 ile aynı seviyede olacak. 86MH/s kazma oranı 50HX’in neredeyse iki katı ve seride büyük bir fark oluşturuyor.

    Bireysel ve bütçesini düşünen madenciler 50HX ve altındaki kartlara ilgi gösterecektir ancak 90Hx madencilik çiftliklerinin gözdesi olmaya aday. Bu da Ampere tabanlı kartlardaki darboğazı arttırabilir.



    https://www.techpowerup.com/279124/nvidia-90hx-crypto-mining-processor-based-on-ampere-ga102-100-gpu
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Naruto45 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pc toplayı dedim şimdi adam ekran kartımı yok ya öffff
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    İ ikarayel (İlyas KARAYEL) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=XfIibTBaoMM&amp;t=576s Linus ne diyorsa o oluyor.
    Yanıtla +1
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    Roy CharLes (Mustafa Gülduran) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse almayacak bence bu mining kartları çünkü miningciler gider gene normal kartları alırlar sonradan satıp kartlardan zarar etmemek için. Şimdi bu kartları alsa mining düşünce ya elinde kalacak yada gene miningcilere satacak.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ampere GPU üretim kapasitesi sınırlı olduğundan şimdi hem stok sorunu devam edecek hem de madenciler için üretilen kartlar ikinci elde oyuncuların işine yaramayacağı için biraz bekleyip ucuza madenci çıkması alırım diyenlere de yol kapanacak. Bu işten tek karlı çıkan Nvidia olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    manohazim 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ulan Musk
    üst jenerasyonlarda öyle olur da madencilerin elinde dünyanın 3060 ti ı 3070 i var hocam ya bu düşüşte son atımlık kartlar olurlar muhtemelen.
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şimdi anlaşıldı 3060 ları neden kitledikleri
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