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    Google, şarkı sözleri üzerine Genius ile olan davayı kazandı

    Genius'un platformundaki şarkı sözlerini izinsiz aldığını belirterek Google'a açtığı davanın temyiz mahkemesi kararı geldi. Mahkeme, Genius'un talebine olumsuz yanıt verdi.
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    Google, şarkı sözleri üzerine Genius ile olan davayı kazandı
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    Şarkı sözleri platformu Genius, 2019 yılında kendilerinden izin almadan Google'ın arama sonuçlarında platformda yer alan şarkı sözlerini gösterdiğini iddia ederek bir dava açmıştı. 2020'de Genius aleyhine sonuçlanan bir davanın ardından temyize giden platform, bir kez daha olumsuz cevap aldı.

     Google'dan bir zafer daha

    Kendisini "dünyanın en büyük müzik ansiklopedisi" olarak tanımlayan Genius, Google'ın web sitesinde yer alan şarkı sözlerini kendilerinden hiçbir izin almadan arama sonuçlarında kullandığını belirtmişti . Buna rağmen kendilerini kaynak olarak da göstermeyen Google'a dava açan Genius, geçtiğimiz günlerde ikinci kez Google'a kaybetti.

    Google, davanın açıldığı sırada arama sonuçlarında gösterilmek üzere herhangi bir web sitesini taramadıklarını, Kanadalı şarkı sözü lisanslama sitesi LyricFind ile bir anlaşmları olduğunu açıklamıştı.

    Ağustos 2020'de bir mahkeme, şarkı sözlerinin gerçek telif hakkı sahibi Genius olmadığı için belirtilen durumun telif hakkı ihlali oluşturmadığına karar vermiş ve böyle bir davayı yalnızca şarkı sözü yazarları veya yayıncıların açabileceğini belirtmişti.

    Bu kararın ardından temyize giden Genius, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen duruşmanın ardından yine olumsuz cevapla karşılaştı. Temyiz mahkemesi daha önce verilen kararı doğru bularak onayladı.

    Verilen bu kararın ardından Google veya Genius tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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