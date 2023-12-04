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    Google sessiz sedasız yeni nesil yapay zekası Gemini’yi erteledi

    Google'ın yeni nesil yapay zeka modeli Gemini'yi sessizce önümüzdeki yıla kadar ertelediği söyleniyor. Google Gemini’nin rakipsiz metin ve görüntü oluşturma yeteneklerine sahip olduğu söyleniyor.
    Google sessiz sedasız yeni nesil yapay zekası Gemini’yi erteledi Tam Boyutta Gör
    Google'ın bugüne kadarki en karmaşık yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi için görünüşe bire bir süre daha beklememiz gerekecek. Aktarılanlara göre yazılım devi, sessiz sedasız Gemini yapay zekasını gelecek yıla kadar erteledi. Gemini için şimdilik herhangi bir net çıkış tarihi bulunmuyor. İlk tanıtıldığında Gemini’nin rakipsiz metin ve görüntü oluşturma yeteneklerine sahip olduğu söylenmişti.

    Google Gemini ertelendi

    Google Gemini, yeni nesil yapay zeka ve multimodal olarak tanımlanıyor. Yani Gemini, birden fazla veri türünü işleyebiliyor. Ayrıca bir taslak veya yazılı açıklamaya dayanarak metin ve görüntülerin yanı sıra web siteleri gibi diğer içerik türlerini anlama ve üretme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Ancak son raporlara göre yapay zekanın, bazı İngilizce olmayan istemlere ve sorulara yanıt verirken güvenilir olmadığı endişeleri üzerine sessizce 2024'ün başlarına ertelendiği belirtiliyor. Normal şartlarda Gemini’nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

    Henüz halka açık kullanım için piyasaya sürülmemiş olsa da Gemini'nin, rakibinden çok daha fazla bilgi işlem gücünden yararlandığı için OpenAI'ın GPT-4'ünden çok daha iyi performans gösterdiği söyleniyor. Google'ın Bard ve Google Asistan'dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve yöneticisi Sissie Hsiao, Gemini’nin istemler için anlık olarak görsel üretip o görseller üzerinden anlatı yapabileceğini söylemişti.

    Google'ın halihazırda Bard adlı kendi üretken yapay zeka modeli olmasına rağmen, ChatGPT şimdiye kadar daha güçlü bir tüketici farkındalığına sahip ancak analistler Gemini nihayet piyasaya sürüldüğünde bunun değişebileceğini savunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 1 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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