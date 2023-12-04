Tam Boyutta Gör Google'ın bugüne kadarki en karmaşık yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesi için görünüşe bire bir süre daha beklememiz gerekecek. Aktarılanlara göre yazılım devi, sessiz sedasız Gemini yapay zekasını gelecek yıla kadar erteledi. Gemini için şimdilik herhangi bir net çıkış tarihi bulunmuyor. İlk tanıtıldığında Gemini’nin rakipsiz metin ve görüntü oluşturma yeteneklerine sahip olduğu söylenmişti.

Google Gemini ertelendi

Google Gemini, yeni nesil yapay zeka ve multimodal olarak tanımlanıyor. Yani Gemini, birden fazla veri türünü işleyebiliyor. Ayrıca bir taslak veya yazılı açıklamaya dayanarak metin ve görüntülerin yanı sıra web siteleri gibi diğer içerik türlerini anlama ve üretme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Ancak son raporlara göre yapay zekanın, bazı İngilizce olmayan istemlere ve sorulara yanıt verirken güvenilir olmadığı endişeleri üzerine sessizce 2024'ün başlarına ertelendiği belirtiliyor. Normal şartlarda Gemini’nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

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Henüz halka açık kullanım için piyasaya sürülmemiş olsa da Gemini'nin, rakibinden çok daha fazla bilgi işlem gücünden yararlandığı için OpenAI'ın GPT-4'ünden çok daha iyi performans gösterdiği söyleniyor. Google'ın Bard ve Google Asistan'dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve yöneticisi Sissie Hsiao, Gemini’nin istemler için anlık olarak görsel üretip o görseller üzerinden anlatı yapabileceğini söylemişti.

Google'ın halihazırda Bard adlı kendi üretken yapay zeka modeli olmasına rağmen, ChatGPT şimdiye kadar daha güçlü bir tüketici farkındalığına sahip ancak analistler Gemini nihayet piyasaya sürüldüğünde bunun değişebileceğini savunuyor.

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Google sessiz sedasız yeni nesil yapay zekası Gemini’yi erteledi