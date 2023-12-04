Google sessiz sedasız yeni nesil yapay zekası Gemini’yi erteledi

Google Gemini ertelendi
Google Gemini, yeni nesil yapay zeka ve multimodal olarak tanımlanıyor. Yani Gemini, birden fazla veri türünü işleyebiliyor. Ayrıca bir taslak veya yazılı açıklamaya dayanarak metin ve görüntülerin yanı sıra web siteleri gibi diğer içerik türlerini anlama ve üretme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Ancak son raporlara göre yapay zekanın, bazı İngilizce olmayan istemlere ve sorulara yanıt verirken güvenilir olmadığı endişeleri üzerine sessizce 2024'ün başlarına ertelendiği belirtiliyor. Normal şartlarda Gemini’nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi planlanıyordu.
Henüz halka açık kullanım için piyasaya sürülmemiş olsa da Gemini'nin, rakibinden çok daha fazla bilgi işlem gücünden yararlandığı için OpenAI'ın GPT-4'ünden çok daha iyi performans gösterdiği söyleniyor. Google'ın Bard ve Google Asistan'dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve yöneticisi Sissie Hsiao, Gemini’nin istemler için anlık olarak görsel üretip o görseller üzerinden anlatı yapabileceğini söylemişti.
Google'ın halihazırda Bard adlı kendi üretken yapay zeka modeli olmasına rağmen, ChatGPT şimdiye kadar daha güçlü bir tüketici farkındalığına sahip ancak analistler Gemini nihayet piyasaya sürüldüğünde bunun değişebileceğini savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.