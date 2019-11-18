Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor

    Teknoloji devi Google'ın yarın hizmete sokacağı bulut tabanlı oyun akış servisi Google Stadia'ya 10 yeni oyun daha eklendi. Stadia'nın ilk gününde toplam 22 adet oyun oynanabilir olacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    3,1b
    1
    9
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia, yarın yani 19 Kasım’da 14 ülkede kullanıma sunulacak. Ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.

    Stadia platformunun 12 oyunla çıkacağı açıklanmıştı. Oyuncular tarafından bu sayının yeterli bulunmaması üzerine Google, listeye 10 yeni oyun daha ekledi. Yeni oyunlar epey ilgi topladı.

    Google Stadia’da yarından itibaren oynanabilecek oyunlar

    Yeni duyurulanlar:

    • Attack on Titan: Final Battle 2
    • Farming Simulator 2019
    • Final Fantasy XV
    • Football Manager 2020
    • Grid 2019
    • Metro Exodus
    • NBA 2K20
    • Rage 2
    • Trials Rising
    • Wolfenstein: Youngblood

    Daha önce duyurulanlar:

    • Assassin's Creed Odyssey
    • Destiny 2
    • Gylt
    • Just Dance 2020
    • Kine
    • Mortal Kombat 11
    • Red Dead Redemption 2
    • Rise of the Tomb Raider
    • Shadow of the Tomb Raider
    • Samurai Shodown
    • Thumper
    • Tomb Raider

    Ayrıca Bkz. "Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi"

    Google Stadia, yüksek grafikli oyunları düşük donanımlı PC'lerde, telefonda ve TV'de oynamanıza imkan tanıyacak. Stadia'nın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki tip abonelik paketi bulunuyor. Aylık 9.99 dolar ücrete sahip Stadia Pro paketi yarından itibaren kullanıma sunulacak. Ücretsiz Stadia Base paketi ise 2020 yılında hizmet vermeye başlayacak.

    Google'ın yaptığı açıklamalara göre 720p/60fps deneyim için 10 Mbps indirme ve 1 Mbps yükleme, 4K'da oynamak için 35 Mbps indirme hızı gerekiyor. Stadia ülkemizde kullanıma sunulmayacak ancak bu bağlantıdaki test ile internetinizin Stadia için yeterli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    teknokaptan 2 gün
    Budami gool değil :)))

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MonitörKertenkelesi 2 gün
    DH uyuyor mu bütün oyun dünyasının merakla beklediği şu sistemi açıldığının ilk günü gidip en azından yabancı bir ülkeden açıp oynayan bir editörün olmaması ne kadar acı. Bütün dünya bunu konuşuyor tek bir haber bile yok ne oldu nasıl karşılandı nasıl oynanıyor, yok yok yok.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 2 gün
    Yarın, aylık 9.99 olucak anlayın işte
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rerea 3 gün
    Başka ülkeden hesap açıp denemesini yapamazmıyız?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 4 gün
    Benim Wi-Fi üzerinden 23 mbit çıktı Lte üzerinden 18 mbit çıktı demek ki buradan oraya doğru internet akışında sorunlar var.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Mr.Data 4 gün gun
    WiFi 5Ghz'de 63 mbps aldım Türk Telekom
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    serdar_k 4 gün
    yarın ay ne demek?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    _botturgec_ 4 gün
    Yarın ay, yarın aylık. Değişik bir açıklama.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Siber saldırı tehdidine karşı Siber İstihbarat Birimi kuruluyor 3 gün Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı 3 gün 2 Aralık tarihinde sürpriz bir Apple etkinliği var 3 gün Meizu 17'nin tasarımını ortaya koyan yeni bir görsel yayınlandı 3 gün ASUS'dan RTX2060'lı Oyuncu Sistemi - Taksitle Alınabiliyor 3 gün Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor 3 gün Samsung fabrika değiştirdi: Telefonlar ucuzlayacak! 3 gün AMD Radeon RX 5300 XT göründü 3 gün Çin’de iki ayda 10 milyon iPhone satışı 4 gün Herkese açık şarj istasyonları risk barındırıyor 4 gün Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük 4 gün The Expanse 4. Sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı 4 gün Half-Life: Alyx'e kısa bir süre kalmış olabilir 4 gün iOS 13.2.3 güncellemesi yayınlandı! İşte çözülen sorunlar 4 gün AMD RDNA2 mimarili kartlarını CES 2020’de tanıtabilir 4 gün 176,9 Milyon avroluk MİLGEM sözleşmesi imzalandı 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler 4 gün Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! 4 gün Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor Sonraki Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı 4 gün HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi 4 gün Intel Frost Canyon NUC detaylandı 4 gün Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi 4 gün Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık 4 gün Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor 5 gün Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir 5 gün Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim