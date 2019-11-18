Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor

Google’ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia, yarın yani 19 Kasım’da 14 ülkede kullanıma sunulacak. Ne yazık ki Türkiye bu ülkeler arasında yer almıyor.
Stadia platformunun 12 oyunla çıkacağı açıklanmıştı. Oyuncular tarafından bu sayının yeterli bulunmaması üzerine Google, listeye 10 yeni oyun daha ekledi. Yeni oyunlar epey ilgi topladı.
Google Stadia’da yarından itibaren oynanabilecek oyunlar
Yeni duyurulanlar:
- Attack on Titan: Final Battle 2
- Farming Simulator 2019
- Final Fantasy XV
- Football Manager 2020
- Grid 2019
- Metro Exodus
- NBA 2K20
- Rage 2
- Trials Rising
- Wolfenstein: Youngblood
Daha önce duyurulanlar:
- Assassin's Creed Odyssey
- Destiny 2
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Mortal Kombat 11
- Red Dead Redemption 2
- Rise of the Tomb Raider
- Shadow of the Tomb Raider
- Samurai Shodown
- Thumper
- Tomb Raider
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Google Stadia, yüksek grafikli oyunları düşük donanımlı PC'lerde, telefonda ve TV'de oynamanıza imkan tanıyacak. Stadia'nın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki tip abonelik paketi bulunuyor. Aylık 9.99 dolar ücrete sahip Stadia Pro paketi yarından itibaren kullanıma sunulacak. Ücretsiz Stadia Base paketi ise 2020 yılında hizmet vermeye başlayacak.
Google'ın yaptığı açıklamalara göre 720p/60fps deneyim için 10 Mbps indirme ve 1 Mbps yükleme, 4K'da oynamak için 35 Mbps indirme hızı gerekiyor. Stadia ülkemizde kullanıma sunulmayacak ancak bu bağlantıdaki test ile internetinizin Stadia için yeterli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
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