Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi

Uzun ömürlü malzemelerden imal edilmiş ancak performans konusunda üst seviye olmayan oyuncu monitörleri arayanlar için Asus TUF serisine yeni bir üye eklendi. Asus TUF Gaming VG289Q modeli ana akım oyuncuları hedefleniyor.

Asus TUF Gaming VG289Q özellikleri

Asus TUF Gaming VG289Q modeli 28 inçlik LCD ekranında 3840×2160 piksel çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync sayesinde 60Hz tazeleme hızına ulaşan monitör 5ms griden griye tepki süresi barındırıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsayan monitör 1.07 milyar renge sahip.

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Asus Multi HDR özelliği sayesinde oyunlar ve filmler için ayrı HDR modları sunan model 350 nit parlaklık değeri sunuyor. İki adet HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 girişleri bağlantı seçenekleri arasında.

Oyuncu tarafında Asus bazı ön ayarlar da eklemiş. Gamevisual ayarları oyun türüne göre değişebiliyor. Zaman, FPS sayacı ve saç gibi Gameplus katmanları ile karanlık bölgeleri daha açık hale getiren Shadow Boost bunlar arasında. Asus TUF Gaming VG289Q için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.anandtech.com/show/15112/28-inches-of-tuf-gaming-the-asus-vg289q-4k-monitor