Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi

    Asus TUF Gaming VG289Q adındaki yeni oyuncu monitör modeli dayanıklı bileşenler ve uzun ömre odaklanarak performanstan ödün verebilecek oyuncuları hedefliyor.
    4 gün
    1,8b
    1
    4
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi

    Uzun ömürlü malzemelerden imal edilmiş ancak performans konusunda üst seviye olmayan oyuncu monitörleri arayanlar için Asus TUF serisine yeni bir üye eklendi. Asus TUF Gaming VG289Q modeli ana akım oyuncuları hedefleniyor.

    Asus TUF Gaming VG289Q özellikleri

    Asus TUF Gaming VG289Q modeli 28 inçlik LCD ekranında 3840×2160 piksel çözünürlük sunuyor. AMD FreeSync sayesinde 60Hz tazeleme hızına ulaşan monitör 5ms griden griye tepki süresi barındırıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsayan monitör 1.07 milyar renge sahip.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi"

    Asus Multi HDR özelliği sayesinde oyunlar ve filmler için ayrı HDR modları sunan model 350 nit parlaklık değeri sunuyor. İki adet HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 girişleri bağlantı seçenekleri arasında.

    Oyuncu tarafında Asus bazı ön ayarlar da eklemiş. Gamevisual ayarları oyun türüne göre değişebiliyor. Zaman, FPS sayacı ve saç gibi Gameplus katmanları ile karanlık bölgeleri daha açık hale getiren Shadow Boost bunlar arasında. Asus TUF Gaming VG289Q için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.anandtech.com/show/15112/28-inches-of-tuf-gaming-the-asus-vg289q-4k-monitor Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL 3 gün
    Nasıl günümüzde monitörler için en düşük çözünürlük 1080p standart gibi olduysa 60hz yerine 90 ya da 100hz standart başlangıç olmalı. 4K için bile min 90hz olmalı. Bir monitörün ortalama kullanımı 5 yıl, kullanıcı yeni monitör alacağı zaman artık ekran boyutu çözünürlük tazeleme hızı panel tipine bakıyor (misal ben), va panel tn i yakaladı (tn paneller çağ atladı görüntü kalitesi olarak) ips bile tepki sürelerinde çok iyi değerler almaya başladı, çözünürlük 2k 4k artık her seride çıkıyor resmen, boyut 27" sıradan olmaya başladı 32" üstü bile kimse için abartı değil. Bu kriterler aldı başını gitti 60hz demirbaş gibi kaldı 144, 240 hatta 300hz bile çıktı ama 60hz başlangıcı değişmedi gitti, yaygın olarak hala 60hz çıkıyor monitörler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    methotrexat 3 gün
    Sync teknolojisi olmayan monitörler 60 hz hızına ulaşamıyor mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    homebird 4 gün
    Tamam maliyet odaklı ürün çıkarıyorsun analadık. 144/120 hz yapmıyorsun bari 90hz yap şunu. 60 hz nedir yahu! ( Asus MG279Q kullanıcısı)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    joven 4 gün
    1000:1 kontras 350 cd/? parlaklıkla hdr bir arada olmaz
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 gün PlayStation 5 kontrolcüsü ortaya çıktı: İşte ilk görüntüler 4 gün Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition Tanıtıldı! 4 gün Venezuela, emeklilerine kripto para ödemesi yapacak 4 gün Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Samsung W20 videoda görüntülendi 4 gün Google Stadia, 22 oyunla birlikte hizmete başlıyor 4 gün Turkcell TV+ hedef büyüttü 4 gün Corsair iCue QL RGB PWM aydınlatmalı fanlar duyuruldu 4 gün Honor V30 Pro basın görselleri ortaya çıktı 4 gün Yerli otomobilin nerede üretileceği belli oldu 4 gün Siemens'in ürettiği yüksek hızlı tren setlerinin ilki 1 Şubat 2020'de hizmete sunulacak 4 gün Mi Geliştirici Konferansı yarın başlıyor 4 gün TikTok kendi müzik servisini başlatmayı planlıyor 4 gün Ankara'da Mi Store açılamadı | Olaylı günde yaşananlar 4 gün Tüfekli drone Songar, önümüzdeki ay göreve başlıyor 4 gün Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım 4 gün Apple reklamcılıktan parasına para katacak 4 gün Rice Üniversitesi’nde görevli bilim insanları kurşungeçirmez polimer bloklar üretti 4 gün Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı 4 gün HP, şirketin Xerox tarafından satın alınma talebine olumsuz yanıt verdi 4 gün Intel Frost Canyon NUC detaylandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Asus TUF monitör serisine yeni bir üye eklendi Sonraki Hubble'ın çektiği bu muhteşem fotoğraf tam 13 milyar yıllık 4 gün Anthem’i hayata döndürmeye kararlı olan BioWare, oyunu baştan aşağı yeniliyor 5 gün Uzay turizmi, iklim değişikliğine karşı yürüttüğümüz mücadeleye zarar verebilir 5 gün Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak 5 gün 36 liralık hüzün mü, sevinç mi? "Xiaomi Piston Basic Edition incelemesi" 5 gün Solunum sistemi ile kardiyovasküler sistem arasında bağıntı keşfedildi 5 gün LG Neo One ortaya çıktı 5 gün e-Devlet'in kullanıcı sayısı 44.5 milyonu geçti 5 gün AMD Athlon Gold 3150U çift çekirdekli işlemci GeekBench’te göründü 5 gün Hackerlar, binlerce Disney Plus hesabını çaldılar 5 gün Xiaomi Mi TV 5'in lansmanda açıklanmayan yeni bir özelliği duyuruldu 5 gün Mobilefest 2019 başlıyor 5 gün NEC MultiSync PA311D profesyonel monitörünü duyurdu 5 gün Motorola: Katlanabilir RAZR'ın ekranı kolay kolay kırılmayacak 5 gün MSI yeni bir RX 580 Armor üzerinde çalışıyor 5 gün Samsung Galaxy S11, 8K çözünürlükte video çekebilecek 5 gün WhatsApp iki yeni özellik üzerinde çalışıyor 5 gün Ucuz Android telefonlarla gelen ön yüklü uygulamalar tehlike saçıyor 5 gün Katlanabilir Motorola RAZR'ın Avrupa fiyatı belli oldu 5 gün Twitch platformunda yaprak dökümü devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim