Google Stadia, Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ve çökme sorunlarına neden oluyor

Tam Boyutta Gör

Arama devinin, Google Stadia adını verdiği bulut oyun akış hizmeti bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Gelen haberler bu yeni servisi ilk deneyimleyen kullanıcıların bazı can sıkıcı sorunlarla karşılaştıklarını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı"

Google'a göre testler başarıyla tamamlandı

Reddit’deki bazı Google Stadia kullanıcıları, Google Stadia oyunlarını TV’lerinde oynamak için kullandıkları donanımda çeşitli sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Kullanıcıların şikayetlerine göre Google Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ile birlikte çökme ve kapanma problemleri yaşanıyor. Ayrıca oyunlarda gecikmeler yaşandığı da, Google Stadia hizmetinin piyasaya sürülmesinden bu yana en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Söz konusu problemlerin, bizzat Google'ın ürettiği Chromecast Ultra cihazlarda yaşanması ise işin üzücü kısmı.

Tam Boyutta Gör

Google Stadia servisinin cihazlarda bir miktar ısınma yapması beklenen bir durum ancak kullanıcılar aşırı bir ısınmadan bahsediyorlar ve bunun da oyunların yarıda çökmesine ve kapanmasına neden olduğu ifade ediliyor. Arama devi, Google Stadia'nın test sürecinde böyle bir sorun yaşanmadığını açıklasa da, gelen bu şikayetler kullanıcıların Google Stadia'ya bakış açısını olumsuz yöne çevirmiş durumda. Şirketin yakın bir süre içinde konuyu ciddi bir şekilde ele alması bekleniyor.

https://www.reddit.com/r/Stadia/comments/dzd6v8/chromecast_ultra_overheating/