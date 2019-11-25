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    Google Stadia, Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ve çökme sorunlarına neden oluyor

    Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan bulut oyun akış hizmeti Google Stadia'da bazı sorunlar rapor edilmeye başlandı. Kullanıcılar Chromecast cihazlarının aşırı ısınma ve kapanmasından şikayetçi.
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    Mobil Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Stadia, Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ve çökme sorunlarına neden oluyor
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    Arama devinin, Google Stadia adını verdiği bulut oyun akış hizmeti bir süre önce kullanıma sunulmuştu. Gelen haberler bu yeni servisi ilk deneyimleyen kullanıcıların bazı can sıkıcı sorunlarla karşılaştıklarını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı"

    Google'a göre testler başarıyla tamamlandı

    Reddit’deki bazı Google Stadia kullanıcıları, Google Stadia oyunlarını TV’lerinde oynamak için kullandıkları donanımda çeşitli sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Kullanıcıların şikayetlerine göre Google Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ile birlikte çökme ve kapanma problemleri yaşanıyor. Ayrıca oyunlarda gecikmeler yaşandığı da, Google Stadia hizmetinin piyasaya sürülmesinden bu yana en çok şikayet edilen konuların başında geliyor. Söz konusu problemlerin, bizzat Google'ın ürettiği Chromecast Ultra cihazlarda yaşanması ise işin üzücü kısmı.

    Google Stadia, Chromecast cihazlarda aşırı ısınma ve çökme sorunlarına neden oluyor
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    Google Stadia servisinin cihazlarda bir miktar ısınma yapması beklenen bir durum ancak kullanıcılar aşırı bir ısınmadan bahsediyorlar ve bunun da oyunların yarıda çökmesine ve kapanmasına neden olduğu ifade ediliyor. Arama devi, Google Stadia'nın test sürecinde böyle bir sorun yaşanmadığını açıklasa da, gelen bu şikayetler kullanıcıların Google Stadia'ya bakış açısını olumsuz yöne çevirmiş durumda. Şirketin yakın bir süre içinde konuyu ciddi bir şekilde ele alması bekleniyor.



    https://www.reddit.com/r/Stadia/comments/dzd6v8/chromecast_ultra_overheating/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Rachsuchtig 26 dk.
    Ulan bir tane servis/oyun/yazılım sorunsuzca çıkış yapsın. Oyun alıyorsun hatalar var güncelleme bekle, yazılım alıyorsun aynısı. Servise kayıt oluyorsun aynısı. İnternet yokken napıyorlardi? Bin kere test ediliyordu. Oyunların credit kısmında testerlerin isimleri yazardı yüzlerce insan oluyordu bazı oyunlarda
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