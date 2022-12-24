Google Takvim, rastgele etkinlikler oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Günümüzü planlarken kullandığımız en popüler uygulamalardan Google Takvim, birkaç gündür kullanıcılarına hata veriyor. Kullanıcıların oluşturmadığı etkinlikleri rastgele takvime kaydeden uygulama, verileri genelde bağlı hesap veya gmail hesaplarından alıyor.

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Google Takvim, Gmail hesaplarınıza göre rastgele etkinlikler oluşturuyor

Son birkaç gündür Google Takvim, kullanıcıların oluşturmadığı etkinlikleri uygulamaya kaydediyor. Uygulama, Gmail veya diğer bağlı hesaplarınızdan aldığı verilere göre bu tarz etkinlikler oluşturmakta ve uygulama bu etkinlikleri tüm gününüzü kapsayacak şekilde oluşturmakta.

Google hatannın kesin nedenenini henüz açıklamadı. Ancak durumu düzeltmek amacıyla uygulamaya yakında bir güncelleme sunabilir. Şimdilik bu durumu çözmek için uygulama ayarlarından Gmail'den etkinlikleri otomatik olarak takvimime ekle seçeneğini iptal edebilirsiniz.

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