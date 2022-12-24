Google Takvim, rastgele etkinlikler oluşturuyor

Google Takvim, Gmail hesaplarınıza göre rastgele etkinlikler oluşturuyor
Son birkaç gündür Google Takvim, kullanıcıların oluşturmadığı etkinlikleri uygulamaya kaydediyor. Uygulama, Gmail veya diğer bağlı hesaplarınızdan aldığı verilere göre bu tarz etkinlikler oluşturmakta ve uygulama bu etkinlikleri tüm gününüzü kapsayacak şekilde oluşturmakta.
Google hatannın kesin nedenenini henüz açıklamadı. Ancak durumu düzeltmek amacıyla uygulamaya yakında bir güncelleme sunabilir. Şimdilik bu durumu çözmek için uygulama ayarlarından Gmail'den etkinlikleri otomatik olarak takvimime ekle seçeneğini iptal edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d