Google, tekel davasında tüketicilere ve eyaletlere 700 milyon dolar tazminat ödeyecek

Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Epic Games, ABD'de Google'a karşı önemli bir dava kazanmıştı. Mahkeme, Google'ın Play Store üzerinde uygulama geliştiricilerine getirdiği kısıtlamalar sebebiyle tekel oluşturduğuna hükmetmişti.

Bunun sonucunda Google, 700 milyon dolar ödeyeceğini ve Play Store dışından da Android telefonlara uygulama yüklenmesinin kolaylaştıracağını duyurdu. 700 milyon doların 630 milyon doları tüketiciler için uzlaşma fonuna, 70 milyon doları ise eyaletler tarafından kurulacak bir fona ödenecek.

Anlaşma kapsamında uygun tüketicilere en az 2 dolar ödenecek. Ayrıca tüketiciler 16 Ağustos 2016 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Google Play'de yaptıkları harcamalara göre ek ödeme de alabilir.

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Google, Android cihazlarda uygulamaların dağıtımına getirilen hukuka aykırı kısıtlamalar ve uygulama içi işlemler için gereksiz ücretlendirmeler yoluyla tüketicilerden daha fazla ücret almakla suçlanıyordu. Ancak şirket yanlış bir uygulaması olduğu suçlamalarını kabul etmiyor.

Tıpkı Apple gibi Google da uygulama içi satın alımlardan yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda komisyonlar alıyor.

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Google, tekel davasında 700 milyon dolar tazminat ödeyecek