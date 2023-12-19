Google, tekel davasında tüketicilere ve eyaletlere 700 milyon dolar tazminat ödeyecek

Bunun sonucunda Google, 700 milyon dolar ödeyeceğini ve Play Store dışından da Android telefonlara uygulama yüklenmesinin kolaylaştıracağını duyurdu. 700 milyon doların 630 milyon doları tüketiciler için uzlaşma fonuna, 70 milyon doları ise eyaletler tarafından kurulacak bir fona ödenecek.
Anlaşma kapsamında uygun tüketicilere en az 2 dolar ödenecek. Ayrıca tüketiciler 16 Ağustos 2016 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Google Play'de yaptıkları harcamalara göre ek ödeme de alabilir.
Google, Android cihazlarda uygulamaların dağıtımına getirilen hukuka aykırı kısıtlamalar ve uygulama içi işlemler için gereksiz ücretlendirmeler yoluyla tüketicilerden daha fazla ücret almakla suçlanıyordu. Ancak şirket yanlış bir uygulaması olduğu suçlamalarını kabul etmiyor.
Tıpkı Apple gibi Google da uygulama içi satın alımlardan yüzde 15 ila yüzde 30 arasında değişen oranlarda komisyonlar alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.