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    Reklam Kurulu aldatıcı indirimlere para cezası kesti

    Reklam Kurulu, Aralık ayında 12 adet indirim dosyasına idari yaptırım uyguladı. 2023 yılında ise toplam 4 milyon TL idari para cezası kesti.                      

    Reklam Kurulu aldatıcı indirimlere para cezası kesti

    Reklam Kurulu aldatıcı indirimlere para cezası kesti

    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu’nun 2023 yılında ne kadar ceza kestiği açıklandı. Reklam Kurulu, 2023 yılında 114 milyon TL idari para cezası uyguladı.

    Yanıltıcı indirimlere 4 milyon TL ceza

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında Aralık ayında 12 adet dosyaya yönelik idari yaptırım kararı uygulandı.

    Reklam Kurulu aldatıcı indirimlere para cezası kesti

    2023 yılında toplam 134 adet indirimli satış dosyası hakkında incelemeler yapıldı ve bunlardan 119’unun mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek reklamların durdurulması cezası uygulandı. Ayrıca bu dosyalara toplam 4 milyon 41 bin 59 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

    Reklam Kurulu 2023 yılında tüm konular hakkında toplam 2.007 adet dosya hakkında inceleme yaptı. Bunlardan 1.762’si hakkında dosya durdurma cezası ve toplam 114 milyon 139 bin 768 TL idari para cezası kararı verdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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