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    Anlık Bildirim

    Google Telefon uygulamasının yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı

    Google Telefon uygulaması için geçtiğimiz yıldan bu yana test edilen yeni arama ekranı sonunda kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. İşte güncellenen arama ekranının yeni görünümü.
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    Google Telefon'un yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı Tam Boyutta Gör
    Arama devi Google geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Telefon uygulamasının yeni arama ekranını test ediyordu. Şirket sonunda güncellenmiş arayüzün geniş ölçekli dağıtımını başlattı.

    Yeni arama ekranında, ekranın ortasındaki seçenekler alt kısma taşınıyor. Aramayı sonlandırma tuşunun üzerinde tuş takımı, sesi kapat ve hoparlör seçeneklerine yer verildiğini görüyoruz.

    Google Telefon'un yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı Tam Boyutta Gör

    Hap şeklinde arama süresi göstergesi

    Üç noktaya dokunulduğunda ise beklet, görüntülü arama ve çağrı ekle seçenekleri açılıyor. Aranan kişinin profil resminin ve adının yer aldığı üst kısımda ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

    Yayılmaya başlayan bir başka yeni özellik daha var. Çağrı, arka planda simge durumuna küçültüldüğünde sol üst köşede aramanın süresini gösteren bir "hap" beliriyor. Bu zaten birkaç aydır test ediliyordu. Görünen o ki artık daha fazla kullanıcıyla buluşuyor.

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    şairane 4 saat önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 17 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 19 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 22 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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