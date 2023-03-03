Google Telefon uygulamasının yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı

Yeni arama ekranında, ekranın ortasındaki seçenekler alt kısma taşınıyor. Aramayı sonlandırma tuşunun üzerinde tuş takımı, sesi kapat ve hoparlör seçeneklerine yer verildiğini görüyoruz.
Hap şeklinde arama süresi göstergesi
Üç noktaya dokunulduğunda ise beklet, görüntülü arama ve çağrı ekle seçenekleri açılıyor. Aranan kişinin profil resminin ve adının yer aldığı üst kısımda ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
Yayılmaya başlayan bir başka yeni özellik daha var. Çağrı, arka planda simge durumuna küçültüldüğünde sol üst köşede aramanın süresini gösteren bir "hap" beliriyor. Bu zaten birkaç aydır test ediliyordu. Görünen o ki artık daha fazla kullanıcıyla buluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez