Google Telefon uygulamasının yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı

Tam Boyutta Gör Arama devi Google geçtiğimiz Eylül ayından bu yana Telefon uygulamasının yeni arama ekranını test ediyordu. Şirket sonunda güncellenmiş arayüzün geniş ölçekli dağıtımını başlattı.

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Yeni arama ekranında, ekranın ortasındaki seçenekler alt kısma taşınıyor. Aramayı sonlandırma tuşunun üzerinde tuş takımı, sesi kapat ve hoparlör seçeneklerine yer verildiğini görüyoruz.

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Hap şeklinde arama süresi göstergesi

Üç noktaya dokunulduğunda ise beklet, görüntülü arama ve çağrı ekle seçenekleri açılıyor. Aranan kişinin profil resminin ve adının yer aldığı üst kısımda ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Yayılmaya başlayan bir başka yeni özellik daha var. Çağrı, arka planda simge durumuna küçültüldüğünde sol üst köşede aramanın süresini gösteren bir "hap" beliriyor. Bu zaten birkaç aydır test ediliyordu. Görünen o ki artık daha fazla kullanıcıyla buluşuyor.

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Google Telefon'un yeni arama ekranı kullanıma sunulmaya başlandı