Android'deki Google TV uygulaması yeniden tasarlanıyor: İşte yenilikler

Yeni tasarımda tam genişlikte arama çubuğu kaldırılıyor
Yeni tasarımda, geniş arama çubuğu profil resminizin yanında bulunan basit bir büyüteç simgesiyle değiştiriliyor. "Google TV" markası artık sol üst köşede yer alıyor ve görseller en üste kadar uzanıyor. Bu değişiklik uygulamanın daha büyük ekranlarda görsel çekiciliğini artırıyor ve daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Güncellenen tasarımda ayrıca kullanıcılar bir arama başlattığında "Türleri keşfet" ızgarası da sunuluyor. Bu özellik Aksiyon, Animasyon, Komedi ve daha fazlası gibi kategoriler sunacak. Bu geliştirme uygulama içinde daha akıcı gezinme seçenekleri sunacak.
Google TV uygulamasının yeniden tasarımı, birinci taraf uygulamalar arasında tam genişlikte arama çubuklarını ortadan kaldırma yönündeki büyüyen bir eğilimle örtüşüyor. Öne çıkan örnekler arasında Google Mesajlar ve Play Store yer alıyor. Google TV'nin yenilenen tasarımı şu anda sunucu tarafında yayınlanıyor ve henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)