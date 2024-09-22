Android'deki Google TV uygulaması yeniden tasarlanıyor: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Google TV, Android uygulamasının üst bölümünü yeniliyor ve tam genişlikte arama çubuğundan uzaklaşıyor. Önceki tasarımda ortada Google TV markasının bulunduğu geniş bir arama çubuğu, sesli giriş kısayolu ve hesap menüsü yer alıyordu.

Yeni tasarımda tam genişlikte arama çubuğu kaldırılıyor

Yeni tasarımda, geniş arama çubuğu profil resminizin yanında bulunan basit bir büyüteç simgesiyle değiştiriliyor. "Google TV" markası artık sol üst köşede yer alıyor ve görseller en üste kadar uzanıyor. Bu değişiklik uygulamanın daha büyük ekranlarda görsel çekiciliğini artırıyor ve daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

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Güncellenen tasarımda ayrıca kullanıcılar bir arama başlattığında "Türleri keşfet" ızgarası da sunuluyor. Bu özellik Aksiyon, Animasyon, Komedi ve daha fazlası gibi kategoriler sunacak. Bu geliştirme uygulama içinde daha akıcı gezinme seçenekleri sunacak.

Google TV uygulamasının yeniden tasarımı, birinci taraf uygulamalar arasında tam genişlikte arama çubuklarını ortadan kaldırma yönündeki büyüyen bir eğilimle örtüşüyor. Öne çıkan örnekler arasında Google Mesajlar ve Play Store yer alıyor. Google TV'nin yenilenen tasarımı şu anda sunucu tarafında yayınlanıyor ve henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı.

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Android'deki Google TV uygulaması yeniden tasarlanıyor