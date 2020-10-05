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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak

    Android ekosisteminde üreticilerin güvenlik yamaları konusunda zayıf kalması Google’ı harekete geçirdi. Yeni güvenlik girişimi üreticilere güvenlik desteği sağlayacak.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak
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    Android ekosistemi bugün 3 milyara yaklaşan cihaz sayısıyla dev bir nüfusa sahip ancak halen güvenlik konusunda beklenen seviyeye gelebilmiş değil. Siber saldırganların adeta cirit attığı ekosistemde Google yeni bir girişim başlattı.

    Android Ortakları Güvenlik Girişimi

    Android Ortakları Güvenlik Girişimi şeklinde de tanımlayabileceğimiz Android Partner Vulnerability Initiative adlı yeni girişim üçüncü taraf Android cihaz üreticilerine güvenlik desteği vermeyi amaçlıyor.

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    Girişim asıl olarak yamaların daha hızlı bir şekilde Android cihazlarına yayınlanmasına çalışırken bir yandan da kullanıcıları potensiyel sıkıntılar konusunda da uyaracak. Aslında geçen yıldan bu yana girişimin temel şekilde var olduğu ancak bu dönemde bir isme kavuştuğu belirtiliyor.

    Bu bakımdan geçen yıldan bu yana girişim pek çok üreticiye uyarılarda bulunmuş. Örneğin Huawei’nin 2019 yılında yedekleme araçlarının güvensiz bulunması, ZTE’nin mesajlaşma servisindeki zayıflıklar bunlar arasında. Ayrıca Meizu, MediaTek, Digitime, Transsion gibi pek çok firmaya uyarılar yapılmış.

    Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Girişim üçüncü taraf cihazlarla ilgili açıklar bulduğu zaman ilk olarak üreticisini uyarıyor. Belirli bir süre geçtikten sonra da kullanıcılar açık hakkında bilgilendiriliyor. Bu ikisi arasında üreticiye açığı kapatması için zaman tanınmış oluyor.

    Google bu girişim sayesinde Android ekosistemine güvenlik yamalarının daha hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak. Böylece ekosistemde en azından güvenlik seviyesi bir tık daha yukarı çekilmiş olacak. Bununla birlikte Google Play kontrollerini bile atlatan zararlı yazılımlara nasıl bir çözüm bulunacak merak konusu.



    https://www.engadget.com/google-android-partner-vulnerability-initiative-173252320.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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