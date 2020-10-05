Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak

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Android ekosistemi bugün 3 milyara yaklaşan cihaz sayısıyla dev bir nüfusa sahip ancak halen güvenlik konusunda beklenen seviyeye gelebilmiş değil. Siber saldırganların adeta cirit attığı ekosistemde Google yeni bir girişim başlattı.

Android Ortakları Güvenlik Girişimi

Android Ortakları Güvenlik Girişimi şeklinde de tanımlayabileceğimiz Android Partner Vulnerability Initiative adlı yeni girişim üçüncü taraf Android cihaz üreticilerine güvenlik desteği vermeyi amaçlıyor.

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Girişim asıl olarak yamaların daha hızlı bir şekilde Android cihazlarına yayınlanmasına çalışırken bir yandan da kullanıcıları potensiyel sıkıntılar konusunda da uyaracak. Aslında geçen yıldan bu yana girişimin temel şekilde var olduğu ancak bu dönemde bir isme kavuştuğu belirtiliyor.

Bu bakımdan geçen yıldan bu yana girişim pek çok üreticiye uyarılarda bulunmuş. Örneğin Huawei’nin 2019 yılında yedekleme araçlarının güvensiz bulunması, ZTE’nin mesajlaşma servisindeki zayıflıklar bunlar arasında. Ayrıca Meizu, MediaTek, Digitime, Transsion gibi pek çok firmaya uyarılar yapılmış.

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Girişim üçüncü taraf cihazlarla ilgili açıklar bulduğu zaman ilk olarak üreticisini uyarıyor. Belirli bir süre geçtikten sonra da kullanıcılar açık hakkında bilgilendiriliyor. Bu ikisi arasında üreticiye açığı kapatması için zaman tanınmış oluyor.

Google bu girişim sayesinde Android ekosistemine güvenlik yamalarının daha hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayacak. Böylece ekosistemde en azından güvenlik seviyesi bir tık daha yukarı çekilmiş olacak. Bununla birlikte Google Play kontrollerini bile atlatan zararlı yazılımlara nasıl bir çözüm bulunacak merak konusu.

https://www.engadget.com/google-android-partner-vulnerability-initiative-173252320.html

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