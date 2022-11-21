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    Dünyanın en popüler ilk 10 markası açıklandı! Google birinciliği kaybetti

    Küresel anket şirketi YouGov, dünyanın en iyi ilk 10 markasını açıkladı. Listelerde uzun bir zamandır birinciliği koruyan Google, yerini yeni bir oyuncuya bıraktı. 
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    Dünyanın en popüler ilk 10 markası açıklandı: Lider Samsung! Tam Boyutta Gör
    Küresel anket şirketi YouGov, 38 pazarda yürütülen araştırmalar sonucunda dünyanın en iyi ilk 10 markasını açıkladı. Eylül 2022'ye kadar 12 aylık bir dönemi temel alan ve toplam 380 markanın yer aldığı sıralama, gösterim sayısı, kalite, değer, memnuniyet, ve öneriler dahil olmak üzere birçok faktöre dayanıyor. İşte 2022'nin öne çıkan markaları

    Google liderliği kaybetti

    Paylaşılan listeye göre, 2021 yılı dahil olmak üzere uzun bir süredir listelerin zirvesinde yer alan Google, yerini sıralamada 127 puan almayı başaran Samsung Electronics'e bıraktı. Böylece 2020'de dördüncü sırada, 2021'de ise ikinci sırada yer alan Güney Kore merkezli dev, 2022'nin en iyi markası seçildi.

    Listede 106 puanla ikinci sıraya yerleşen Google'ı ise, Youtube (85 puan), Netflix (59 puan), Güneydoğu Asya e-ticaret şirketi Shopee (51 puan) takip ediyor. Geriye kalan son beş marka ise Whatsapp (50 puan)Toyota (41 puan), Colgate (34 puan), Mercedes-Benz (34 puan) ve Almanya merkezli marketler zinciri Lidl (33 puan) oldu.

    Ayrıca geçen yılın ilk 10 sıralaması ile ufak bir kıyaslama yaparsak Amazon, Dettol, Adidas ve Nike'ın sıralamadan düştüğünü, Colgate, Lidl, Toyota ve Mercedes-Benz'in ilk 10'a yükseldiğini söyleyebiliriz.

    2022'nin en iyi markaları:

    1. Samsung Electronics / 127 puan
    2. Google / 106 puan
    3. Youtube / 85 puan
    4. Netflix / 59 puan
    5. Shopee / 51 puan
    6. Whatsapp / 50 puan
    7. Toyota / 41 puan
    8. Colgate / 34 puan
    9. Mercedes-Benz / 34 puan
    10. Lidl / 33 puan
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