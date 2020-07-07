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    Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde

    Cheetah Mobile iştiraki olduğu için Google Play mağazasından kaldırılan AnTuTu uygulaması, harici kaynaklarda kurulduğu zaman da Play Protect uyarısı almaya başladı.
    2 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde

    Geçtiğimiz aylarda akıllı telefonların performansını ölçerek karşılaştırma yapan popüler AnTuTu uygulamasının kullanım sözleşmesine uymadığı gerekçesiyle Google Play mağazasından kaldırıldığını duymuştuk. Google şimdi ikinci adımı attı.

    Google uyarı veriyor

    Bilindiği üzere AnTuTu uygulaması reklam koşullarını ihlal eden Çin kaynaklı Cheetah Mobile geliştiricisine ait olduğu gerekçesiyle Google tarafından mağazadan kaldırılmıştı. AnTuTu sadece hizmet satın aldığını ve Cheetah Mobile geliştiricisine ait olmadığını iddia etse de sorun çözülememişti.

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    Şimdi ise AnTuTu uygulamasını harici olarak APK şeklinde Android cihazlarına kurmaya çalışanlara Play Protect servisi tarafından uyarı veriliyor. Uyarı AnTuTu son sürümlerinde gelmeye başladı.

    Google kişisel verilere karşı AnTuTu uygulamasının risk oluşturduğunu belirtiyor ancak kurulumda son karar kullanıcıya bırakılıyor. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda Play Protect daha yetenekli hale gelirse muhtemelen kuruluma da izin vermeyebilir. Ayrıca AnTuTu sitesinin indirme bağlantılarında da Google uyarı veriyor.

    AnTuTu uygulamasını VirusTotal ile taratanlar herhangi bir problem ile karşılaşmamış. Ayrıca App Store ve Samsung Galaxy Store üzerinde de uygulama hayatına devam ediyor. Google ile olan bu problem çözülecek mi merak konusu.



    https://intallaght.ie/antutu-blocked-by-google-due-to-data-abuse-play-protect-already-warns-of-danger/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 gün
    Yahu bu uyduruk çöp AnTuTu da ne oluyor? Neden kabul gören bir test haline geldi ki?

    GEEKBENCH varken başka bir test platformuna ihtiyaç yok mobilde.
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    DH Misafiri 1 gün
    Google ın topladığı veriler ne olacak ?? yada apple microsoftun
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    DH Misafiri 1 gün
    Yeni kral 3Dmark şu anda
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Google harici kaynaklardan kurulan şüpheli uygulamalara karşı bu politikayı uyguluyor zaten. Hatta zararlı uygulama tespitinde kaldırıyor/kaldırmanızı istiyor.
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