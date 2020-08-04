Google ve Cisco yonga siparişlerini Samsung kaptı

Yarı iletken pazarının lideri ve en iyi 10 teknoloji şirketinden birisi olmayı başaran TSMC karşısında Samsung boş durmuyor. Firma iki önemli yonga tasarımcısından ihale kapmayı başardı.

Cisco ve Google

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Gelen bilgilere göre Cisco ve Google’ın yeni yonga tasarım ihalelerini Samsung aldı. Cisco yeni yongası ile sonraki nesil iletişim ağlarına ait cihazlara hayat vermeyi planlıyor. Google ise vücut hareketlerini takip eden bir sensör geliştiriyor. Muhtemelen sonraki Pixel telefonlarında kullanılacak.

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İhale sadece üretim aşamasını kapsamıyor. Samsung iki müşterisine sıfırdan yonga tasarlayacak ve istedikleri şekilde de özelleştirecek. Bu açıdan geleneksel döküm sürecinden biraz farklılaşıyor. Samsung zaten yonga tasarımı konusunda kendisini kanıtlamış bir firma. Cisco ve Google’ın gelecek dönem yonga tasarımlarını da Samsung’a yaptırabilecekleri ifade ediliyor.

TSMC’nin arayı açması ile döküm pazarında rekabet biraz daha zorlaşmış durumda. Samsung Ar-Ge konusunda TSMC’nin gerisinde kaldı. Bununla birlikte yonga tasarımını da pakete ekleyerek daha fazla ilgi çekebilir. Yakın dönemde Samsung’un buna yönelik yatırımlarını görebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2020/08/04/samsung-receives-chip-orders-google-cisco/

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