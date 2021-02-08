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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi

    Google'ın Terraria geliştiricisinin Google hesaplarını engellemesinin ardından Terraria geliştiricisi, oyunun Stadia sürümünün iptal edildiğini söyledi.
    08 Şubat 2021, 16:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,7b
    1
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi
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    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google ve başarılı oyun Terraria'nın geliştiricisi arasında geçtiğimiz haftalarda bir gerginlik başlamıştı. Birkaç saat önce yapılan güncelleme ile birlikte gerginlik daha da büyümeye başladı.

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    Ocak ayının sonlarında Terraria isimli oyunun yaratıcılarından biri olan Andrew Spinks'in YouTube hesabı kapatılmıştı. Olay ile ilgili Google'a ulaşmaya çalışan Spinks, ne yazık ki bir karşılık alamadı ve Andrew Spinks'in tüm Google hesapları kapatıldı. Bu olayların ardından da Andrew Spinks, geçtiğimiz saatlerde olaylar ile ilgili Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

    Andrew Spinks'in söylediğine göre kendisi hiçbir kuralı ihlal etmediği halde tüm Google hesapları kapatıldı. 3 haftadır da hesaplarını kurtarmaya çalışıyor ancak bu girişimleri başarısız olmuş durumda. Google'ın bu konuda bir eylemde bulunmaması sebebiyle de kendisi Terraria'nın Stadia sürümünü iptal ettiğini, müşterilerine ve ortaklarına önem vermeyen bir şirketle çalışmayacağını söyledi.

    Olayın büyüklüğnü anlayabilmemiz adına Andrew Spinks, kaybettiği şeyleri de paylaştı. Kendisinin binlerce dolarlık alışveriş yapılmış Google Play hesabı, Google Drive verileri, YouTube kanalı ve hepsinden de kötü olan 15 yıldır kullandığı mail adresini kaybetmiş durumda. Son olarak önemli bir detay, satın aldığı 4K The Lord of The Rings'in de yarıda kaldığını ve bitiremediğini söyledi Andrew Spinks.



    https://www.ign.com/articles/terraria-on-stadia-canceled-after-developer-is-locked-out-of-google-accounts Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte geleceğin en tehlikeli olayları. Hesaplarının ansızın kapatılması ve derdini anlatacak muhattap bulamaman.
    Yanıtla +13
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu da buluttan oynamazsın zaten
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    E EveryThingMiPro 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2d minecraft olan oyun deil mi bu?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    deli turump bunları dize getirecekti ama izin vermediler ...
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oo kavga var beyler
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İşte geleceğin en tehlikeli olayları. Hesaplarının ansızın kapatılması ve derdini anlatacak muhattap bulamaman.
    Yanıtla +13
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu da buluttan oynamazsın zaten
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım sonucu ne olacak acaba, google'a bi yaptırım yapabilecekler mi, yoksa yaptığı yanına kar mı kalacak, bekleyip görebiliriz inşallah...
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