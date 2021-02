Google ve Terraria geliştiricisi arasındaki gerginlik büyüyor; oyunun Stadia sürümü iptal edildi

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google ve başarılı oyun Terraria'nın geliştiricisi arasında geçtiğimiz haftalarda bir gerginlik başlamıştı. Birkaç saat önce yapılan güncelleme ile birlikte gerginlik daha da büyümeye başladı.

Ocak ayının sonlarında Terraria isimli oyunun yaratıcılarından biri olan Andrew Spinks'in YouTube hesabı kapatılmıştı. Olay ile ilgili Google'a ulaşmaya çalışan Spinks, ne yazık ki bir karşılık alamadı ve Andrew Spinks'in tüm Google hesapları kapatıldı. Bu olayların ardından da Andrew Spinks, geçtiğimiz saatlerde olaylar ile ilgili Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Andrew Spinks'in söylediğine göre kendisi hiçbir kuralı ihlal etmediği halde tüm Google hesapları kapatıldı. 3 haftadır da hesaplarını kurtarmaya çalışıyor ancak bu girişimleri başarısız olmuş durumda. Google'ın bu konuda bir eylemde bulunmaması sebebiyle de kendisi Terraria'nın Stadia sürümünü iptal ettiğini, müşterilerine ve ortaklarına önem vermeyen bir şirketle çalışmayacağını söyledi.

Olayın büyüklüğnü anlayabilmemiz adına Andrew Spinks, kaybettiği şeyleri de paylaştı. Kendisinin binlerce dolarlık alışveriş yapılmış Google Play hesabı, Google Drive verileri, YouTube kanalı ve hepsinden de kötü olan 15 yıldır kullandığı mail adresini kaybetmiş durumda. Son olarak önemli bir detay, satın aldığı 4K The Lord of The Rings'in de yarıda kaldığını ve bitiremediğini söyledi Andrew Spinks.

