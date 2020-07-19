Google Yakın Paylaşım özelliği Ağustos ayında geliyor

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Bir dönem Android ve iOS cihazları arasında kablosuz olarak dosya paylaşımı yapabilmenin neredeyse imkanı yoktu. Steve Jobs’un Bluetooth konusunda katı tavrı gelişmeleri engellerken AirDrop adındaki teknoloji ile sadece Apple cihazları arasında alış verişe imkan tanınıyordu.

Google Yakın Paylaşım ne zaman gelecek?

Kablosuz teknolojilerin gelişmesi ve yenilikçi şirketlerin bunu en iyi şekilde kullanması sonrasında Zapya başta olmak üzere pek çok uygulama artık Android ve iOS hatta masa üstü arasında dosya paylaşımı yapma imkanı sunuyor.

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Google da uzun süredir kendi paylaşım menüsüne Android cihazları arasında dosya alışverişi yapacak bir özellik eklemek ile meşguldü. Yakın Paylaşım olarak adlandırılan bu yeni özellik Ağustos ayında devreye alınıyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre Google; Ağustos ayından itibaren Android 6.0 ve üzerindeki cihazlara Yakın Paylaşım özelliğinin sunulması için ortaklarını bilgilendirmeye başladı.

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Yakın Paylaşım özelliği Google Play Hizmetleri modülünü güncelledikten sonra ortaya çıkacak. Hızlı Ayarlar kısmında Yakın Paylaşım özelliğini aktif etme seçeneği bulunacak. Bu aktif edildiğinde ise herhangi bir içeriğin paylaşılması esnasında gelen menünün üst kısmında Yakınlarda sekmesini görebileceksiniz.

Bu seçeneği seçtikten sonra ise yakınlarınızda uyumlu tüm kişilerin listesini görecek ve sonrasında bu listeden seçim yapabileceksiniz. Aynı ağ üzerinde veya iki cihaz arası hotspot üzerinden dosya göndermek mümkün ancak bir de hücresel veri kullanılan gönderim seçeneği de mevcut. Yine Google Chrome tarayıcısı ile de masa üstünden gönderim yapmak mümkün olacak.

https://www.neowin.net/news/google-could-roll-out-nearby-share-for-android-60-devices-in-august

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