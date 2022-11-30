Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları nedeniyle davalık oldu!

Yanıltıcı Pixel 4 deneyimleri paylaşıldı
Bildirilenlere göre Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4 reklamlarına ilişkin medya ajanslarına çeşitli metinler gönderdiği ve sahte incelemeler için ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu reklamların ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden paylaşıldığı bildirilirken, yazılım devi 9,4 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.
Paylaşılan resmi açıklamada Google'ın reklamcılıkta doğruluk kurallarına bariz bir saygısızlık gösterdiğini belirten FTC, yanıltıcı reklamların iHeartMedia ve diğer 11 radyo ağı tarafından 29.000 kez yayınlandığını belirtti.
Google ise iddialara yanıt vermekte gecikmedi diyebiliriz. Engadget'e yapılan açıklamada Google sözcüsü José Castañeda, şirketin durumu ele almaktan "memnun" olduğunu ve reklam yasalarını "ciddiye" aldığını dile getirdi. Buna ek olarak yetkili isim, Google'ın yedi eyaletten altısıyla anlaşmaya vardığını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam