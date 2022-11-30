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    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları nedeniyle davalık oldu!

    Google, radyo kanallarında paylaşılan yanıltıcı Pixel 4 reklamları sebebiyle davalık oldu. Şirketin telefonlarını tanıtmak için medya şirketlerine ödeme yaptığı bildiriliyor.
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    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları nedeniyle davalık oldu! Tam Boyutta Gör
    Pixel telefonlarda yaşanan sorunlar sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan Google, yeni cezalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve yedi ABD eyaleti, Pixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar düzenlediği iddiasıyla yazılım devine dava açtı.

    Yanıltıcı Pixel 4 deneyimleri paylaşıldı

    Bildirilenlere göre Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın  Pixel 4 reklamlarına ilişkin medya ajanslarına çeşitli metinler gönderdiği ve sahte incelemeler için ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu reklamların ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden paylaşıldığı bildirilirken, yazılım devi 9,4 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.

    Paylaşılan resmi açıklamada Google'ın reklamcılıkta doğruluk kurallarına bariz bir saygısızlık gösterdiğini belirten FTC, yanıltıcı reklamların iHeartMedia ve diğer 11 radyo ağı tarafından 29.000 kez yayınlandığını belirtti.

    Google ise iddialara yanıt vermekte gecikmedi diyebiliriz. Engadget'e yapılan açıklamada Google sözcüsü José Castañeda, şirketin durumu ele almaktan "memnun" olduğunu ve reklam yasalarını "ciddiye" aldığını dile getirdi. Buna ek olarak yetkili isim, Google'ın yedi eyaletten altısıyla anlaşmaya vardığını söyledi.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 9 saat önce

    maaşallah

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    gun 16 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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