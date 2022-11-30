Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları nedeniyle davalık oldu!

Tam Boyutta Gör Pixel telefonlarda yaşanan sorunlar sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan Google, yeni cezalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdi de FTC (Federal Ticaret Komisyonu) ve yedi ABD eyaleti, Pixel 4 serisinde yanıltıcı reklamlar düzenlediği iddiasıyla yazılım devine dava açtı.

Yanıltıcı Pixel 4 deneyimleri paylaşıldı

Bildirilenlere göre Arizona, California, Georgia, Illinois, Massachusetts, New York ve Texas ve FTC tarafından yürütülen davada, Google'ın Pixel 4 reklamlarına ilişkin medya ajanslarına çeşitli metinler gönderdiği ve sahte incelemeler için ödeme yaptığı iddia ediliyor. Bu reklamların ise sunuculara herhangi bir test örneği gönderilmeden paylaşıldığı bildirilirken, yazılım devi 9,4 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalabilir.

Paylaşılan resmi açıklamada Google'ın reklamcılıkta doğruluk kurallarına bariz bir saygısızlık gösterdiğini belirten FTC, yanıltıcı reklamların iHeartMedia ve diğer 11 radyo ağı tarafından 29.000 kez yayınlandığını belirtti.

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Google ise iddialara yanıt vermekte gecikmedi diyebiliriz. Engadget'e yapılan açıklamada Google sözcüsü José Castañeda, şirketin durumu ele almaktan "memnun" olduğunu ve reklam yasalarını "ciddiye" aldığını dile getirdi. Buna ek olarak yetkili isim, Google'ın yedi eyaletten altısıyla anlaşmaya vardığını söyledi.

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