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    Google yanlışlıkla Pixel 6 Pro yerine Pixel 7 Pro prototipi gönderdi

    Google Pixel 6 Pro almak isteyen bir kullanıcıya satıcının yanlışlıkla Google Pixel 7 Pro'nun prototipini göndermesi üzerine Pixel 7 Pro canlı olarak görüntülendi.
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    Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. Google, cihazlar hakkında ciddi bir bilgi vermesede bu sonbaharda yeni nesil Tensor işlemci ile geleceğini duyurmuştu. Şimdilerde ise Pixel 7 Pro canlı olarak görüntülendi.

    Google Pixel 7 Pro, canlı olarak görüntülendi

    Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda iki ay önce bir Google Pixel 6 Pro aldığını söyledi. Ancak satıcı Pixel 6 Pro yerine yanlışlıkla Pixel 7 Pro prototipi gönderdi. İlk başta, görüntüler biraz yersiz görünüyor. Çünkü cihaz kesinlikle telefon için tasarlanmamış bir kasaya yerleştirilmiş. Ancak cihazın kod adına bakıldığında gerçekten de Android 13 çalıştıran Pixel 7 Pro olduğu doğrulandı. Google ise bu durumdan dolayı cihazın yazılımını uzaktan sildi.

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