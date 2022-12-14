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    Google, ChatGPT'ye itibar riski nedeniyle rakip çıkarmayacak: Çalışanlar ise endişeli

    Google çalışanları, herkesin katıldığı bir toplantıda yöneticilere viral hale gelen yapay zeka sohbet robotunun şirket için “kaçırılmış bir fırsat” olup olmadığını sordu.
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    Google, yapay zeka sohbet robotunu kaçan fırsat olarak görmüyor Tam Boyutta Gör
    Google çalışanları, Kasım ayının sonunda halka sunulan ve kısa sürede bir sansasyonuna dönüşen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin arkasında kalıp kalmadıklarından şüphe duyuyor. Çalışanlar Google’ın bu alandaki konumunu merak ediyor ve bunun kaçan bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ancak yöneticiler konuya temkinli yaklaşma taraftarı gibi görünüyor.

    Herkesin bildiği gibi Google’ın ana işi web aramasıdır ve şirket kendisini uzun süredir yapay zekada öncü olarak lanse etmekte. Öte yandan çalışanlar Google’ın konuşma teknolojisi olan ve LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) olarak adlandırılan üründen şüphe duyuyor.

    Google çalışanları endişeli

    Microsoft tarafından desteklenen San Francisco merkezli bir girişim olan OpenAI tarafından başlatılan ChatGPT’nin ani popülaritesi göz önüne alındığında, yakın tarihli bir ortak toplantıda çalışanlar, şirketin yapay zekadaki rekabet gücüyle ilgili endişelerini dile getirdi: “Bir süredir Lamda’ya sahip olduğumuzu düşünürsek, bu Google için kaçırılmış bir fırsat mı?”

    Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve Google’ın AI bölümünün uzun süredir başkanı olan Jeff Dean, şirketin benzer yeteneklere sahip olduğunu ancak bir şeyler ters giderse maliyetin daha yüksek olacağını çünkü insanların Google’dan aldıkları yanıtlara güvenmeleri gerektiğini söyleyerek soruyu yanıtladılar.

    Google, yapay zeka sohbet robotunu kaçan fırsat olarak görmüyor Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde milyarlarca insan Google’ın arama motorunu kullanırken, ChatGPT ise Aralık başında 1 milyon kullanıcıyı geçti. Dean, “Bu, insanların sahip olduğu bir ihtiyaca gerçekten dikkat çekiyor, ancak bu modellerin belirli türde sorunları olduğunu anlamak da önemli” dedi.

    Pichai ise toplantıda şirketin 2023 için planladığı “çok şey” olduğunu ve “bu, cesur ve sorumlu olmamız gereken bir alan, bu yüzden bunu dengelememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin önemli eksiklikleri ve sınırlamaları olduğu belirten tweet’ler atmıştı ve sohbet robotunun söylediklerinin yanlış olabileceğine dikkat çekmişti.

    Google’ın hata lüksü yok

    1,2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Google’ın böyle bir lüksü yok. Dean, teknolojisinin şimdiye kadar büyük ölçüde şirket içinde kaldığını söyleyerek, şirketin çok daha fazla “itibar riski” taşıdığını vurguladı.

    Jeff Dean ayrıca doğruluk ve güvenilirlik alanında halen daha önemli gelişmelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek "yapay zeka, filler en büyük yumurtlayan hayvandır gibi emin olmadığı konularda bir şeyler uydurabilir” dedi. Pichai, 2023′ün yapay zeka sohbet robotları ve aramalar için kullanımında kırılma noktası olacağını söyledi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 11 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 23 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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