Google, ChatGPT'ye itibar riski nedeniyle rakip çıkarmayacak: Çalışanlar ise endişeli

Tam Boyutta Gör Google çalışanları, Kasım ayının sonunda halka sunulan ve kısa sürede bir sansasyonuna dönüşen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin arkasında kalıp kalmadıklarından şüphe duyuyor. Çalışanlar Google’ın bu alandaki konumunu merak ediyor ve bunun kaçan bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ancak yöneticiler konuya temkinli yaklaşma taraftarı gibi görünüyor.

Herkesin bildiği gibi Google’ın ana işi web aramasıdır ve şirket kendisini uzun süredir yapay zekada öncü olarak lanse etmekte. Öte yandan çalışanlar Google’ın konuşma teknolojisi olan ve LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) olarak adlandırılan üründen şüphe duyuyor.

Google çalışanları endişeli

Microsoft tarafından desteklenen San Francisco merkezli bir girişim olan OpenAI tarafından başlatılan ChatGPT’nin ani popülaritesi göz önüne alındığında, yakın tarihli bir ortak toplantıda çalışanlar, şirketin yapay zekadaki rekabet gücüyle ilgili endişelerini dile getirdi: “Bir süredir Lamda’ya sahip olduğumuzu düşünürsek, bu Google için kaçırılmış bir fırsat mı?”

2023 teknoloji trendleri 3 gün önce eklendi

Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve Google’ın AI bölümünün uzun süredir başkanı olan Jeff Dean, şirketin benzer yeteneklere sahip olduğunu ancak bir şeyler ters giderse maliyetin daha yüksek olacağını çünkü insanların Google’dan aldıkları yanıtlara güvenmeleri gerektiğini söyleyerek soruyu yanıtladılar.

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde milyarlarca insan Google’ın arama motorunu kullanırken, ChatGPT ise Aralık başında 1 milyon kullanıcıyı geçti. Dean, “Bu, insanların sahip olduğu bir ihtiyaca gerçekten dikkat çekiyor, ancak bu modellerin belirli türde sorunları olduğunu anlamak da önemli” dedi.

Pichai ise toplantıda şirketin 2023 için planladığı “çok şey” olduğunu ve “bu, cesur ve sorumlu olmamız gereken bir alan, bu yüzden bunu dengelememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin önemli eksiklikleri ve sınırlamaları olduğu belirten tweet’ler atmıştı ve sohbet robotunun söylediklerinin yanlış olabileceğine dikkat çekmişti.

Google’ın hata lüksü yok

1,2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Google’ın böyle bir lüksü yok. Dean, teknolojisinin şimdiye kadar büyük ölçüde şirket içinde kaldığını söyleyerek, şirketin çok daha fazla “itibar riski” taşıdığını vurguladı.

Jeff Dean ayrıca doğruluk ve güvenilirlik alanında halen daha önemli gelişmelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek "yapay zeka, filler en büyük yumurtlayan hayvandır gibi emin olmadığı konularda bir şeyler uydurabilir” dedi. Pichai, 2023′ün yapay zeka sohbet robotları ve aramalar için kullanımında kırılma noktası olacağını söyledi.

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Google, yapay zeka sohbet robotunu kaçan fırsat olarak görmüyor