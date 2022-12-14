Google, ChatGPT'ye itibar riski nedeniyle rakip çıkarmayacak: Çalışanlar ise endişeli

Herkesin bildiği gibi Google’ın ana işi web aramasıdır ve şirket kendisini uzun süredir yapay zekada öncü olarak lanse etmekte. Öte yandan çalışanlar Google’ın konuşma teknolojisi olan ve LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) olarak adlandırılan üründen şüphe duyuyor.
Google çalışanları endişeli
Microsoft tarafından desteklenen San Francisco merkezli bir girişim olan OpenAI tarafından başlatılan ChatGPT’nin ani popülaritesi göz önüne alındığında, yakın tarihli bir ortak toplantıda çalışanlar, şirketin yapay zekadaki rekabet gücüyle ilgili endişelerini dile getirdi: “Bir süredir Lamda’ya sahip olduğumuzu düşünürsek, bu Google için kaçırılmış bir fırsat mı?”
Alphabet CEO’su Sundar Pichai ve Google’ın AI bölümünün uzun süredir başkanı olan Jeff Dean, şirketin benzer yeteneklere sahip olduğunu ancak bir şeyler ters giderse maliyetin daha yüksek olacağını çünkü insanların Google’dan aldıkları yanıtlara güvenmeleri gerektiğini söyleyerek soruyu yanıtladılar.
Pichai ise toplantıda şirketin 2023 için planladığı “çok şey” olduğunu ve “bu, cesur ve sorumlu olmamız gereken bir alan, bu yüzden bunu dengelememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, ChatGPT’nin önemli eksiklikleri ve sınırlamaları olduğu belirten tweet’ler atmıştı ve sohbet robotunun söylediklerinin yanlış olabileceğine dikkat çekmişti.
Google’ın hata lüksü yok
1,2 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip olan Google’ın böyle bir lüksü yok. Dean, teknolojisinin şimdiye kadar büyük ölçüde şirket içinde kaldığını söyleyerek, şirketin çok daha fazla “itibar riski” taşıdığını vurguladı.
Jeff Dean ayrıca doğruluk ve güvenilirlik alanında halen daha önemli gelişmelere ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek "yapay zeka, filler en büyük yumurtlayan hayvandır gibi emin olmadığı konularda bir şeyler uydurabilir” dedi. Pichai, 2023′ün yapay zeka sohbet robotları ve aramalar için kullanımında kırılma noktası olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...