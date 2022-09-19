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    Google Fotoğraflar davası 100 milyon dolar tazminatla sonuçlandı

    Google Fotoğraflar içerisindeki fotoğraflarda yüzü olan Illionis vatandaşları açtıkları davayı kazandı. Facebook, TikTok ve Snapchat’ten sonra Google da tazminat ödeyecek. 
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    Google
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    Özellikle Avrupa ve ABD’de internet devlerinin kişisel verilerin güvenliği ile adil rekabet konusunda birbiri ardına davalara maruz kaldığını ve tazminat ödediğin görüyoruz. Google aralarında bunu en yoğun yaşayan firma denebilir.

    Google Photos davası

    Illionis eyaletinde 2016 yılında açılan bir dava, Google Fotoğraflar uygulamasının, kullanıcının yüz ifadelerini veri tabanına tararken hiç bir şekilde bilgilendirme veya uyarı yapmadığı ifade ediliyor. Illionis Biyometrik Bilgi Gizlilik Kanununa göre bu suç.

    Mahkemenin kararına göre 1 Mayıs 2015 ve 25 Nisan 2022 tarihleri arasında, Google Fotoğraflar uygulamasında herhangi bir fotoğrafta yüzü olan vatandaşlar tazminata hak kazandı. Kişi başı 200$-400$ arasında bir meblağ ödenecek ve toplamda 100 milyon dolarlık bir tazminat ortaya çıkacak. Google’ın 1.4 milyon Illionis sakinine ödeme yapacağı belirtiliyor.

    Google ise fotoğrafların sadece kullanıcıya göründüğünü ve istenirse bunun kapatılabileceğini belirtiyor. 28 Eylül tarihinde jürinin son onayı vermesi ve 90 gün içerisinde de mağdurlara ödemelerin başlaması bekleniyor. Aynı konuda TikTok platformu 92 milyon dolar, Snapchat platformu 35 milyon dolar, Facebook ise 650 milyon dolar ödemişti. Yani Illionis eyaleti internet devlerinden iyi para kazanmış durumda.

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