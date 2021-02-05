Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive geçtiğimiz gün duyuruldu. Oyun tarzıyla dikkat çeken türden.
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Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda gözleri bağlanmış ve sürücü koltuğuna bağlanmış birini kontrol edeceksiniz.
Bunlar da yetmiyormuş gibi daha da oyunun içerisinde boss savaşları, gangsterler, keçiler ve kızgın büyükannenizi içeren çeşitli bölümler bulunuyor. Oynanışı daha iyi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir veya limitli bir süreliğine Steam'de bulunan demoyu oynayarak kendiniz deneyimleyebilirsiniz.
Blind Drive 10 Mart'ta iOS, Android ve Steam için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Steam sayfası açık. Demoyu da Steam sayfasında bulabilirsiniz.
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Şaka maka zamanında CS 1.5 hastası olduğumuz zaman 15" crt Beko monitörüm bozulmuştu ve garantili diye servise göndermiştim malum o yıllarda servis mi aman aman 2 3 ay da zor tamiri yapılmıştı monitörün ben de monitörsuzlukten ve de oyunu o kadar ezberlemişiz ki de_dust ta botları Cat cut console den eklerdim ve şak şuk silah alıp tünelin ucunu tutardım ama monitör yok diye uzun süre oynayamayinca bir gün dedim ben monitörsuz deneyeyim bu oyunu ve gayette el öyle alışmış çatır çatır seslerden neredeyim nereye ateş ediyorum ne yapıyorum bot çıkınca onu öldürmeye çalışma derken bir süre cabalamistim oyun için o zamanlar aklıma gelmişti acaba göremeden bir çatışmalı oyun yapılsa nasıl olur acaba diye. ;) O yüzden ucundanda olsa telif hakkım vardır herhalde.