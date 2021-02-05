Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive geçtiğimiz gün duyuruldu. Oyun tarzıyla dikkat çeken türden.

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Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda gözleri bağlanmış ve sürücü koltuğuna bağlanmış birini kontrol edeceksiniz.

Bunlar da yetmiyormuş gibi daha da oyunun içerisinde boss savaşları, gangsterler, keçiler ve kızgın büyükannenizi içeren çeşitli bölümler bulunuyor. Oynanışı daha iyi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir veya limitli bir süreliğine Steam'de bulunan demoyu oynayarak kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

Blind Drive 10 Mart'ta iOS, Android ve Steam için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Steam sayfası açık. Demoyu da Steam sayfasında bulabilirsiniz.

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