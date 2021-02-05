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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor

    Gözlerinizin bağlı olduğu ve nereye gittiğinizi göremediğiniz arcade oyun Blind Drive; Steam, Android ve iOS için çıkış yapmaya hazırlanıyor. 10 Mart'ta oyun çıkışını yapacak.
    05 Şubat 2021, 01:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    1,7b
    1
    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Görmeden araba sürmeye çalıştığınız oyun Blind Drive, 10 Mart'ta mobil cihazlara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Lo-Fi People'ın yaptığı arcade araba sürme oyunu Blind Drive geçtiğimiz gün duyuruldu. Oyun tarzıyla dikkat çeken türden.

    Ayrıca Bkz. "Roguelike kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlar için yayınlandı"

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    Blind Drive; komedi ve gerilim unsuru barındıran, gözlerinizin kapalı olduğu, işitme duyunuza, içgüdülerinize ve reflekslerinize güvenerek arabayı sürmeye çalıştığınız bir oyun. Oyunda gözleri bağlanmış ve sürücü koltuğuna bağlanmış birini kontrol edeceksiniz. 

    Bunlar da yetmiyormuş gibi daha da oyunun içerisinde boss savaşları, gangsterler, keçiler ve kızgın büyükannenizi içeren çeşitli bölümler bulunuyor. Oynanışı daha iyi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilir veya limitli bir süreliğine Steam'de bulunan demoyu oynayarak kendiniz deneyimleyebilirsiniz.

    Blind Drive 10 Mart'ta iOS, Android ve Steam için çıkış yapacak. Oyunun şu anda yalnızca Steam sayfası açık. Demoyu da Steam sayfasında bulabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    X x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeminlen düşünmüştüm, fikri mülkiyet hakkımı çaldılar. ;)

    Şaka maka zamanında CS 1.5 hastası olduğumuz zaman 15" crt Beko monitörüm bozulmuştu ve garantili diye servise göndermiştim malum o yıllarda servis mi aman aman 2 3 ay da zor tamiri yapılmıştı monitörün ben de monitörsuzlukten ve de oyunu o kadar ezberlemişiz ki de_dust ta botları Cat cut console den eklerdim ve şak şuk silah alıp tünelin ucunu tutardım ama monitör yok diye uzun süre oynayamayinca bir gün dedim ben monitörsuz deneyeyim bu oyunu ve gayette el öyle alışmış çatır çatır seslerden neredeyim nereye ateş ediyorum ne yapıyorum bot çıkınca onu öldürmeye çalışma derken bir süre cabalamistim oyun için o zamanlar aklıma gelmişti acaba göremeden bir çatışmalı oyun yapılsa nasıl olur acaba diye. ;) O yüzden ucundanda olsa telif hakkım vardır herhalde.
    Yeminlen düşünmüştüm, fikri mülkiyet hakkımı çaldılar. ;) Şaka maka zamanında CS 1.5 hastası olduğumuz zaman 15" crt Beko monitörüm bozulmuştu ve garanti...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    X x2yk (x y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeminlen düşünmüştüm, fikri mülkiyet hakkımı çaldılar. ;)

    Şaka maka zamanında CS 1.5 hastası olduğumuz zaman 15" crt Beko monitörüm bozulmuştu ve garantili diye servise göndermiştim malum o yıllarda servis mi aman aman 2 3 ay da zor tamiri yapılmıştı monitörün ben de monitörsuzlukten ve de oyunu o kadar ezberlemişiz ki de_dust ta botları Cat cut console den eklerdim ve şak şuk silah alıp tünelin ucunu tutardım ama monitör yok diye uzun süre oynayamayinca bir gün dedim ben monitörsuz deneyeyim bu oyunu ve gayette el öyle alışmış çatır çatır seslerden neredeyim nereye ateş ediyorum ne yapıyorum bot çıkınca onu öldürmeye çalışma derken bir süre cabalamistim oyun için o zamanlar aklıma gelmişti acaba göremeden bir çatışmalı oyun yapılsa nasıl olur acaba diye. ;) O yüzden ucundanda olsa telif hakkım vardır herhalde.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    İşte gerçek Oyuncu.. saygıyla eğiliyoruz Hocam
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) x2yk
    Garavel misin be adam

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