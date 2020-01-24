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    Görünmez kameralı OnePlus Concept One siyah rengiyle karşımızda

    CES 2020'de tanıtılan OnePlus Concept One isimli telefon görünmez kamera teknolojisi ile dikkat çekmişti. Çinli şirket cihazın siyah renkli versiyonuna ait yeni görseller paylaştı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Görünmez kameralı OnePlus Concept One siyah rengiyle karşımızda
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    Çinli teknoloji devi OnePlus, resmi web sitesinde görünmez kameraya sahip Concept One isimli akıllı telefonu tasarlayan ekiple yapılmış bir röportaj yayınladı.

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    Şirket aynı zamanda cihazın siyah versiyonunun fotoğraflarını paylaştı. Daha önce Concept One'ın sadece turuncu modeli sergilenmişti. Siyahını ilk kez görüyoruz.

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    Fotoğraflardan birinde arka paneldeki kamera modülü açıkça görülebiliyor. İkincisinde ise "gizli" modda olduğu için görünmüyor.

    Görünmez kameralı OnePlus Concept One siyah rengiyle karşımızda
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    Elektrokromik cam gizliyor

    OnePlus, Concept One'ı ilk olarak Ocak ayında düzenlenen CES 2020 fuarında tanıttı. Akıllı telefonun ana odak noktası "görünmez kamera" teknolojisiydi.

    Arka paneldeki görünmez kamera modülü gerektiği zaman ortaya çıkıyor. Bu etki, kameranın üstündeki elektrokromik camın şeffaf veya koyu hale gelebilmesi sayesinde elde ediliyor.

    OnePlus henüz konsept aşamasında olan akıllı telefonu piyasaya sürmek için aceleci davranmayacak.



    https://forums.oneplus.com/threads/oneplus-concept-one-an-interview-with-id-team.1172164 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    G.USTA 11 sa.
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