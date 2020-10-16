Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı

Yunanistan merkezli bazı haber kaynakları, Yunan Donanması envanterinde yer alan Tip-214 (Type-214) denizaltıların "görünmez olduğunu" yani deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin denizaltıları tespit edemediğini iddia etti. İddialar arasında Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği de ve denizaltının bu şekilde görev icra ettiği de bulunuyor.

Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı güvenlik güçleri tarafından açıllandı. Söz konusu denizaltıların Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından kesintisiz olarak gece/gündüz takip edildiği belirtildi.

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Paylaşılan görüntülerde Yunan Type-214 denizaltısının periskopu açık bir şekilde seyir edişi görülüyor. Bu görüntüleri ise Türk Donanmasına ait uçar unsurlar kaydetti.

Bu görüntüler ile birlikte Yunanistan'da algı yaratmak amacıyla haberi yapılan asılsız iddianın gerçeği yansıtmadığı kanıtlarla birlikte kesinleşmiş oldu.

https://www.haberturk.com/son-dakika-turkler-denizaltimizi-gormuyor-iddiasi-yunan-komedyasi-haberler-2836479

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