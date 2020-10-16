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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı

    Yunanistan merkezli kaynaklar tarafından görünmez olduğu ve Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeden izlediği iddia edilen denizaltının Türk Deniz Kuvvetlerince anbean izlendiği öğrenildi.
    6 gün
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı

    Yunanistan merkezli bazı haber kaynakları, Yunan Donanması envanterinde yer alan Tip-214 (Type-214) denizaltıların "görünmez olduğunu" yani deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin denizaltıları tespit edemediğini iddia etti. İddialar arasında Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği de ve denizaltının bu şekilde görev icra ettiği de bulunuyor.

    Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı güvenlik güçleri tarafından açıllandı. Söz konusu denizaltıların Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından kesintisiz olarak gece/gündüz takip edildiği belirtildi.

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    Ayrıca Bkz. "Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor"

     

    Paylaşılan görüntülerde Yunan Type-214 denizaltısının periskopu açık bir şekilde seyir edişi görülüyor. Bu görüntüleri ise Türk Donanmasına ait uçar unsurlar kaydetti.

    Bu görüntüler ile birlikte Yunanistan'da algı yaratmak amacıyla haberi yapılan asılsız iddianın gerçeği yansıtmadığı kanıtlarla birlikte kesinleşmiş oldu.

    Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı



    https://www.haberturk.com/son-dakika-turkler-denizaltimizi-gormuyor-iddiasi-yunan-komedyasi-haberler-2836479 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün en beğenilen
    Aslıda hiç söylemeyecektik bunu. Görünmez olduklarını sanmaya devam edeceklerdi.
    2 Yanıt Yanıtla +61
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    Portraitclub 6 gün (düzenlendi)
    Allah bu mokoko_TR denen şahsa akıl fikir ihsan eylesin. Forumdan bakınca mesajlarını göremiyoruz, ama anasayfada yine mesajlarını görüyoruz. Yönetim buna bir el atın block yaptığımız kişilerin mesajlarını yine de görüyoruz. OLMUYOR!
    Allah bu mokoko_TR denen şahsa akıl fikir ihsan eylesin. Forumdan bakınca mesajlarını göremiyoruz, ama anasayfada yine mesajlarını görüyoruz. Yönetim buna bir e...
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    4 Yanıt Yanıtla +42
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 6 gün
    TSK: Böö!
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    alfa-x 4 gün
    Birileri çalışıyor birileri yine buralarda boş yorumlara devam ediyor

    Bu teknolojiyi geliştiren vatanseverlerden Allah razı olsun , ermenisinden yunanına amerikalısından rusuna hepsini telaş sardı çünkü onlarda bu teknoloji yok , kitele imha silahları var ama bu siha teknolojisi yok abd nin ki bile bu kadar operasyonel ve başarılı değil

    Bugün Ordumuz hiç olmadığı kadar güçlü ve operasyonel ileri görüşlü vizyon sahibi Baş Komutan Cumhurbaşkanımız sayesinde ,O Cumhurbaşkanı ki eşi Kasım 2007 de sırf başörtüsü taktığı için GATA ya alınmadı ,GATA o zaman askeri hasteneydi Cumhurbaşkanı da o dönem Başbakandı..

    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/emine-hanim-gatada-uyguru-ziyaret-edemedi-7746915

    Selçuk Bayraktar ne diyor 2009 da kredi alamadık , 2015 yılında Siha için atış izni alamadık

    Hesaba gelince 6 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak ,80 darbesi ,28 şubat darbesi ,2001 krizi(a.necdet sezer de içerir) ,2007 e muhtırası ,batı çalışma gurubu ,ergekoncular ,fetöcüler bunların hepsi Allah katında nasıl hesap verecek onu düşünsünler..

    Görünmez dedikleri denizaltıyı izleyebiliyor olmamızı sağlayan bu alana yatırım yapan vizyon sahibi herkesi kutluyorum ,hep ileri ,

    İstikbal göklerdedir sözünü cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa yerine getirerek hava üstünlüğünü sağlama vizyonunu gerçeleştiren Baş Komutanımız , Cumhurbaşakanımızı kutluyorum
    Yanıtla +6
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    DH Misafiri 5 gün
    Önce eba'ya girmeyi başaralım. Sonra denizaltı takip ederiz. Eski adının başında USS olan deniz gücüyle kendimizi kandırmayalım. İsteyen girip gemilere ve denizaltılara tek tek bakabilir.
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    WB 6 gün (düzenlendi)
    O bunlari tespit eden ucar undurlar damada ait coluk cocuk oyuncagi hep, nasil tespit etmislerki ilginc yani..
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 6 gün
    Yunanistan ciddiye alınacak bir ülkedir. Balkanların en güçlü ordusuna ve siyasi desteğine sahip. Biz adaları geri alırdık çoktan ama askeri ve siyasi dengeyi lehimize çevirmekle uğraşıyor ülke. 2021 de Şu füzeler ve ihalar bir kullanıma girse harika olacak
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    hollowman_ (N. b.) 6 gün
    Aksungur sonrası Ege ve Akdeniz'de işler bizim lehimize başka bir boyuta gelecek. Yunanlılar şimdiden Texan T-6 Texan 2 almak için arayışlara girmiş.
    Yanıtla +2
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    joven 6 gün
    Yunanistan ciddiye alınacak bir ülke ve güç değil haber yapılması bile gereksiz.
    Yanıtla +4
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    Portraitclub 6 gün (düzenlendi)
    Allah bu mokoko_TR denen şahsa akıl fikir ihsan eylesin. Forumdan bakınca mesajlarını göremiyoruz, ama anasayfada yine mesajlarını görüyoruz. Yönetim buna bir el atın block yaptığımız kişilerin mesajlarını yine de görüyoruz. OLMUYOR!
    4 Yanıt Yanıtla +42
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    Mion 6 gün Portraitclub
    zoruna mı gitti :P
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sonofmana (yasar toprak) 6 gün Portraitclub
    karşı argüman bulabiliyorsan yaz adama , bulamıyorsan "engel "acizlerin işidir.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 6 gün Portraitclub
    Benim anlamadığım niye çoğul yazıyorsun? Kaç kişisiniz ki blokladık görüyoruz diyorsun? Ayrıca forum kurallarına aykırı olmadığı sürece herkes istediğini yazar, aykırı şeyler yazıyor ise şikayet edersin moderatör gerekeni yapar. Sen veya siz blokladınız diye herkes bloklasın istemeniz hem demokratik olarak yanlış hem de böyle yaparak asıl siz forum kurallarını ihlal ediyor ve başka yazarların yazma hakkını elinden alıyorsunuz. Peki siz kimsiniz?
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 gün en beğenilen
    Aslıda hiç söylemeyecektik bunu. Görünmez olduklarını sanmaya devam edeceklerdi.
    2 Yanıt Yanıtla +61
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    bullx 5 gün homebird
    bizi küçük düşürmeye çalışıyorlardı, tsk göremiyor bunları diye.
    karizmayı çizdirmeye değmez, zaten göründüklerini biliyorlardır
    Yanıtla +2
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    Gp0n5 (Mert ) 4 gün homebird
    Enigma'yı hatırlattı bana.
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 6 gün
    TSK: Böö!
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 6 gün
    Siz TSK'yı ne zannediyorsunuz lan zırtolar. Kendinizi bir şey sanmayın. TSK'nın gücü sadece TSK ile sınırlı değildir. Bu ülkede herkes bir askerdir. Siz bunları hesaba katmıyorsunuz.
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    8962 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yunanistan, ege denizi ve
    7 etiket daha akdeniz doğu akdeniz Türkiye Haberleri türk donanması türk silahlı kuvvetleri türk deniz kuvvetleri Bilim ve Teknoloji
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