Görünmez Yunan Denizaltısını Türk Silahlı Kuvvetlerinin anbean takip ettiği ortaya çıktı

Yunanistan merkezli bazı haber kaynakları, Yunan Donanması envanterinde yer alan Tip-214 (Type-214) denizaltıların "görünmez olduğunu" yani deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin denizaltıları tespit edemediğini iddia etti. İddialar arasında Türk Deniz Kuvvetlerine ait deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği de ve denizaltının bu şekilde görev icra ettiği de bulunuyor.
Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı güvenlik güçleri tarafından açıllandı. Söz konusu denizaltıların Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından kesintisiz olarak gece/gündüz takip edildiği belirtildi.İlginizi Çekebilir S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor
Ayrıca Bkz. "Türk Deniz Kuvvetleri yeni uçaklarına kavuşuyor"
Paylaşılan görüntülerde Yunan Type-214 denizaltısının periskopu açık bir şekilde seyir edişi görülüyor. Bu görüntüleri ise Türk Donanmasına ait uçar unsurlar kaydetti.
Bu görüntüler ile birlikte Yunanistan'da algı yaratmak amacıyla haberi yapılan asılsız iddianın gerçeği yansıtmadığı kanıtlarla birlikte kesinleşmiş oldu.
https://www.haberturk.com/son-dakika-turkler-denizaltimizi-gormuyor-iddiasi-yunan-komedyasi-haberler-2836479 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bu teknolojiyi geliştiren vatanseverlerden Allah razı olsun , ermenisinden yunanına amerikalısından rusuna hepsini telaş sardı çünkü onlarda bu teknoloji yok , kitele imha silahları var ama bu siha teknolojisi yok abd nin ki bile bu kadar operasyonel ve başarılı değil
Bugün Ordumuz hiç olmadığı kadar güçlü ve operasyonel ileri görüşlü vizyon sahibi Baş Komutan Cumhurbaşkanımız sayesinde ,O Cumhurbaşkanı ki eşi Kasım 2007 de sırf başörtüsü taktığı için GATA ya alınmadı ,GATA o zaman askeri hasteneydi Cumhurbaşkanı da o dönem Başbakandı..
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/emine-hanim-gatada-uyguru-ziyaret-edemedi-7746915
Selçuk Bayraktar ne diyor 2009 da kredi alamadık , 2015 yılında Siha için atış izni alamadık
Hesaba gelince 6 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak ,80 darbesi ,28 şubat darbesi ,2001 krizi(a.necdet sezer de içerir) ,2007 e muhtırası ,batı çalışma gurubu ,ergekoncular ,fetöcüler bunların hepsi Allah katında nasıl hesap verecek onu düşünsünler..
Görünmez dedikleri denizaltıyı izleyebiliyor olmamızı sağlayan bu alana yatırım yapan vizyon sahibi herkesi kutluyorum ,hep ileri ,
İstikbal göklerdedir sözünü cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa yerine getirerek hava üstünlüğünü sağlama vizyonunu gerçeleştiren Baş Komutanımız , Cumhurbaşakanımızı kutluyorum
karizmayı çizdirmeye değmez, zaten göründüklerini biliyorlardır
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