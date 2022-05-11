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    Anlık Bildirim

    Gotham Knights'tan 13 dakikalık oynanış videosu geldi: PS4 ve Xbox One sürümü iptal edildi

    Batman'in öldüğü bir evrende geçen yeni DC oyunu Gotham Knights'tan oynanış videosu geldi. Ayrıca oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü iptal edildi.          
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    Gotham Knights'tan 13 dakikalık oynanış videosu geldi
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    Yayıncılığını Warner Bros.'un yaptığı geliştiricliğini ise Warner Bros. Games Montreal'in yaptığı Batman evreninde geçen ancak Batman'in ölü olduğu oyun Gotham Knights'ın oynanış videosu paylaşıldı.

    Oynanış videosuyla birlikte aslında eski nesil konsol sahiplerine bir de kötü haber verildi. Daha öncesinde duyurulan oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümü iptal edildi. Gotham Knights, 25 Ekim 2022'de PlayStation 5, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun fiyatı da belli oldu ve bir üzücü haber de orada var.

    Oyun, PC'de 499 TL; yeni nesil konsollarda ise 899 TL. Bu da yakın bir tarihte başka oyunlarda da zam görebileceğimiz anlamına geliyor. Bahsi geçen oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Gotham Knights Oynanış Fragmanı

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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