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    Anlık Bildirim

    Gran Turismo 7'ye VR modu geldi

    PlayStation'ın popüler yarış oyunu Gran Turismo, 1.29 güncellemesini aldı. Güncelleme, PS5 için sanal gerçeklik (VR) modun yanı sıra birçok yeniliği beraberinde getirdi.
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    gran turismo 7 1.29 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Polyphony Digital, 1.29 güncellemesinin bir parçası olarak Gran Turismo 7’ye yeni içeriklerin geleceğini duyurdu. Son güncelleme, PlayStation 5 kullanıcıları için sanal gerçeklik modu ile birlikte yeni modlar, yeni arabalar ve fazlasını getiriyor.

    Yeni güncellemeyle birlikte, GT7, PS VR2’nin yeni nesil özelliklerinden tam olarak faydalanacak. PS VR2 sahibi PS5 oyuncuları, garajlarından veya diğer oyun içi otomobil bayilerinden özel VR Showroom adında yeni bir alana erişebilecek. Oyuncular, özel olarak optimize edilmiş HDR ton eşlemesini görebilecek ve ekrana bakılan alanları işleyen yeni göz takibi özelliğini kullanabilecek. Buna ek olarak, dinamik 3 boyutlu ses ile daha sürükleyici deneyim yaşayacak.

    GT Sophy Gran Turismo 7 Tam Boyutta Gör
    Güncelleme, oyuncuların Sophy ile birlikte yarışacakları sınırlı süreli modu da getiriyor. Mart ayı sonuna kadar açık tutulacak olan modda oyuncular dört tur seride GT Sophy’e karşı yarışacak. Oyuncular ayrıca yenilmesi neredeyse imkansız denilen yapay zekayla birebir modda yarışacak. Yalnız bu mod, PlayStation 5 kullanıcılarına açılacak.
    gran turismo 7 1.29 arabalar Tam Boyutta Gör
    Öne çıkan pistlerin de görsel olarak yenilendiği güncelleme, yeni arabalar getiriyor; Honda RA272 ’65, Italdesign Exeneo Vision Gran Turismo Street and Off-Road Mode, Citroën DS 21 Pallas ’70 ve Porsche 911 Carrera RS (901) ’73.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 6 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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