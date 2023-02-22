Gran Turismo 7'ye VR modu geldi

Yeni güncellemeyle birlikte, GT7, PS VR2’nin yeni nesil özelliklerinden tam olarak faydalanacak. PS VR2 sahibi PS5 oyuncuları, garajlarından veya diğer oyun içi otomobil bayilerinden özel VR Showroom adında yeni bir alana erişebilecek. Oyuncular, özel olarak optimize edilmiş HDR ton eşlemesini görebilecek ve ekrana bakılan alanları işleyen yeni göz takibi özelliğini kullanabilecek. Buna ek olarak, dinamik 3 boyutlu ses ile daha sürükleyici deneyim yaşayacak.
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.