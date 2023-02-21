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    Anlık Bildirim

    Gran Turismo 7’ye yenmesi neredeyse imkânsız yapay zeka pilotu 'Sophy' eklendi

    Popüler yarış oyunu markası Gran Turismo 7, şimdi farklı bir sürücüye ev sahipliği yapacak. GT Sophy adlı pilotu oyuna ekleyen geliştiriciler onun neredeyse yenilmez olduğunu söylüyor.
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    Gran Turismo 7’ye yapay zekalı pilot Sophy eklendi Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl, Gran Turismo'nun arkasındaki Sony AI ve Polyphony Digital, birinci sınıf seviyede yarışabilen yeni bir yapay zeka sürücüsü geliştirdi. O zamanlarda bu proje Nature üzerinden yayınlanmıştı ve GT Sophy olarak adlandırılmıştı. Sophy şimdi Gran Turismo 7’ye geldi ve diğer oyuncuları pistte bekliyor.

    Profesyonel yarış pilotu gibi

    Sony’nın yapay zeka bölümünün bir ürünü olan Sophy, başlangıçta bir yarışı bile tamamlayamıyordu ancak yapılan geliştirmeler ile eksiksiz bir sürücü haline geldi. Sadece hızlı sürmekle kalmıyor oyun içerisinde taktikler ve stratejiler de uyguluyor. Ve elbette yarışırken sportmenliği de elden bırakmıyor.

    Gran Turismo 7’ye yapay zekalı pilot Sophy eklendi Tam Boyutta Gör
    Gran Turismo 7’nin 1.29 güncellemesi ile gelen Sophy, Mart ayının sonuna kadar oyunda kalacak. Oyuna eklenen “Gran Turismo Sophy Race Together” modu sayesinde isteyen sürücü Sophy ile yarışabilir. Ayrıca aynı arabalarla Sophy ile yarıştığınız bire bir maç da var, böylece yapay zekadan ne kadar yavaş olduğunuzu da görebilirsiniz.

    Sophy'nin bu versiyonu oyunda sınırlı bir süre için bulunacak olacak olsa da, yapay zekayı son görüşümüz olmayacak. Sony, bu mod sayesinde geri bildirim toplayacağını ve elde edilen verileri gelecekteki güncellemeler için yapay zekayı geliştirmek için kullanacağını söylüyor.

    Kaynakça https://ai.sony/articles/sonyai017/ https://arstechnica.com/gaming/2023/02/almost-unbeatable-ai-comes-to-gran-turismo-7/
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 11 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 17 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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