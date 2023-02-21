Gran Turismo 7’ye yenmesi neredeyse imkânsız yapay zeka pilotu 'Sophy' eklendi

Tam Boyutta Gör Geçen yıl, Gran Turismo'nun arkasındaki Sony AI ve Polyphony Digital, birinci sınıf seviyede yarışabilen yeni bir yapay zeka sürücüsü geliştirdi. O zamanlarda bu proje Nature üzerinden yayınlanmıştı ve GT Sophy olarak adlandırılmıştı. Sophy şimdi Gran Turismo 7’ye geldi ve diğer oyuncuları pistte bekliyor.

Profesyonel yarış pilotu gibi

Sony’nın yapay zeka bölümünün bir ürünü olan Sophy, başlangıçta bir yarışı bile tamamlayamıyordu ancak yapılan geliştirmeler ile eksiksiz bir sürücü haline geldi. Sadece hızlı sürmekle kalmıyor oyun içerisinde taktikler ve stratejiler de uyguluyor. Ve elbette yarışırken sportmenliği de elden bırakmıyor.

Tam Boyutta Gör Gran Turismo 7’nin 1.29 güncellemesi ile gelen Sophy, Mart ayının sonuna kadar oyunda kalacak. Oyuna eklenen “Gran Turismo Sophy Race Together” modu sayesinde isteyen sürücü Sophy ile yarışabilir. Ayrıca aynı arabalarla Sophy ile yarıştığınız bire bir maç da var, böylece yapay zekadan ne kadar yavaş olduğunuzu da görebilirsiniz.

ChatGPT’nin yaratıcısı konuştu: Korkutucu yapay zeka uzakta değil 21 sa. önce eklendi

Sophy'nin bu versiyonu oyunda sınırlı bir süre için bulunacak olacak olsa da, yapay zekayı son görüşümüz olmayacak. Sony, bu mod sayesinde geri bildirim toplayacağını ve elde edilen verileri gelecekteki güncellemeler için yapay zekayı geliştirmek için kullanacağını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Gran Turismo 7’ye yapay zekalı pilot Sophy eklendi