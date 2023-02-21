Gran Turismo 7’ye yenmesi neredeyse imkânsız yapay zeka pilotu 'Sophy' eklendi

Profesyonel yarış pilotu gibi
Sony’nın yapay zeka bölümünün bir ürünü olan Sophy, başlangıçta bir yarışı bile tamamlayamıyordu ancak yapılan geliştirmeler ile eksiksiz bir sürücü haline geldi. Sadece hızlı sürmekle kalmıyor oyun içerisinde taktikler ve stratejiler de uyguluyor. Ve elbette yarışırken sportmenliği de elden bırakmıyor.
Sophy'nin bu versiyonu oyunda sınırlı bir süre için bulunacak olacak olsa da, yapay zekayı son görüşümüz olmayacak. Sony, bu mod sayesinde geri bildirim toplayacağını ve elde edilen verileri gelecekteki güncellemeler için yapay zekayı geliştirmek için kullanacağını söylüyor.Kaynakça https://ai.sony/articles/sonyai017/ https://arstechnica.com/gaming/2023/02/almost-unbeatable-ai-comes-to-gran-turismo-7/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.