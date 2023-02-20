ChatGPT’nin yaratıcısı konuştu: Korkutucu yapay zeka araçları uzakta değil

Tam Boyutta Gör Yapay zekadaki (AI) hızlanan ilerlemenin ışığında OpenAI CEO'su ve ChatGPT'nin yaratıcısı Sam Altman, AI araçlarının sağlık hizmetleri gibi önemli alanlarda daha fazla üretkenlik elde etmemize nasıl yardımcı olabileceğini el feneriyle aydınlatıyor. Ancak Sam Altman, ChatGPT benzeri yapay zeka araçlarının aceleyle uyarlanmasının tehlikeli ve verimsiz olabileceğinin de altını çiziyor.

"Korkutucu yapay zeka uzakta değil"

Uzun bir Twitter dizisinde, "potansiyel olarak korkutucu" AI araçlarının bizden çok uzakta olmadığı konusunda bir uyarı yayınlayan Sam Altman, kurumlardan bu AI araçlarıyla ne yapılacağına karar vermeleri için düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Gerçekten de bakıldığında yapay zekalar nezdinde hiçbir ülke yasal olarak hazır değil.

Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor 1 gün önce eklendi

OpenAI CEO'su, insanlığın yapay zeka ile derinlemesine entegre olmuş bir dünyaya "oldukça hızlı" uyum sağlayacağına inanıyor ancak bu yapay zeka araçlarını "süper hızlı" benimsemek korkutucu bir deneyim olabilir. "Toplumun bu kadar büyük bir şeye uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var" diyen Altman, AI'da kitlesel bir benimseme gerçekleşmeden önce düzeltilmesi gereken bazı sorunların da olduğuna işaret ediyor.

ChatGPT yaratıcısının altını çizdiği en büyük zorluklardan biri bu tip sistemlerde görülen “ön yargı” konusu. Sadece ChatGPT özelinde değil, çoğu benzer sistem eğitildikleri veriler ışığında belirli bir yargıya sahipmiş gibi görünüyor.

Sam Altman Twitter'da "ChatGPT'nin varsayılan olarak herhangi bir siyasi oluşumun yanında veya herhangi bir politikanın karşısında olmasını istemiyoruz” diyor. Mevcut AI araçlarının hala "biraz bozuk" olduğunu kabul eden Altman’e göre bu hatalar, doğruya giden zorunlu bir yol. Zira bu tip sistemler sahip oldukları veri ve girdiler kadar iyi. Her gün milyonlarca girdi ile ChatGPT ve benzeri sistemlerin eksiklikleri görülebilir ve bunların ışığında değişiklikler yapılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

ChatGPT’nin yaratıcısı konuştu: Korkutucu yapay zeka uzakta değil