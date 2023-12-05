Beklenti sona erdi: GTA 6’nın ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dünyanın hiç şüphesiz en merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 resmen duyuruldu. Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü gerçekleştirdi ve merakla beklenen yapımı resmen duyurdu.

Gece 02.00 sularında kimliği belirsiz bir X kullanıcısı, platform üzerinde GTA 6 fragmanını yayınladı. Fragman, platformdan hemen kaldırılsa da video dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun üzerine Rockstar Games, fragmanın yayın tarihini erkene aldı. İşte karşınızda Grand Theft Auto serisinin yeni yapımı.



GTA 6 2025 yılında geliyor

GTA VI’nın fragmanında en dikkat çeken şey kesinlikle grafikler oluyor. Rockstar’ın özel oyun motoru RAGE, hiç şüphesiz yeni neslin en başarılı görsellerinden birini üretecek. Fragman, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sızıntıları da doğruluyor. Grand Theft Auto 6, Vice City’de geçecek ve yapım, GTA serisinin ilk kadın karakterine yer verecek. Lucia isimli bu karakterin yanı sıra henüz ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karaktere de yer verilecek.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağını duyurdu. Fragman, yapımın çıkacağı platformlara yer vermese de Take-Two, yapımın hangi platformlara geleceğini açıkladı. Bu rapora göre GTA 6, çıkışında yalnızca Xbox Series S | X ve Playstation 5 platformlarına özel olacak. Yapımın PC çıkışı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Grand Theft Auto 6 duyuruldu