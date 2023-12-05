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    Beklenti sona erdi: GTA 6’nın ilk fragmanı yayınlandı

    Neredeyse on yıl süren beklentinin ardından Rockstar Games, GTA serisinin yeni oyununu duyurdu. Grand Theft Auto VI’nın fragmanı, yeni oyun hakkında birçok detayı gözler önüne seriyor.
    Grand Theft Auto 6 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın hiç şüphesiz en merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 resmen duyuruldu. Rockstar Games, geçtiğimiz haftalarda verdiği sözü gerçekleştirdi ve merakla beklenen yapımı resmen duyurdu.

    Gece 02.00 sularında kimliği belirsiz bir X kullanıcısı, platform üzerinde GTA 6 fragmanını yayınladı. Fragman, platformdan hemen kaldırılsa da video dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun üzerine Rockstar Games, fragmanın yayın tarihini erkene aldı. İşte karşınızda Grand Theft Auto serisinin yeni yapımı.

    GTA 6 2025 yılında geliyor

    GTA VI’nın fragmanında en dikkat çeken şey kesinlikle grafikler oluyor. Rockstar’ın özel oyun motoru RAGE, hiç şüphesiz yeni neslin en başarılı görsellerinden birini üretecek. Fragman, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sızıntıları da doğruluyor. Grand Theft Auto 6, Vice City’de geçecek ve yapım, GTA serisinin ilk kadın karakterine yer verecek. Lucia isimli bu karakterin yanı sıra henüz ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karaktere de yer verilecek.

    Grand Theft Auto 6 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağını duyurdu. Fragman, yapımın çıkacağı platformlara yer vermese de Take-Two, yapımın hangi platformlara geleceğini açıkladı. Bu rapora göre GTA 6, çıkışında yalnızca Xbox Series S | X ve Playstation 5 platformlarına özel olacak. Yapımın PC çıkışı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 16 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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