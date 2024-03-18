Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu

Green Holding, İstanbul Park’a talip oldu
Green Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman ve Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurdular.
Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman, “Projemiz Türkiye'ye Formula 1 yarışlarına tekrar ev sahipliği yapma fırsatı sunacak. Aynı zamanda Moto GP gibi en az 50 global ve yerel spor organizasyonuna da ev sahipliği yapacağız.” dedi.
Green İstanbul Park, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği, 30 bin kişilik istihdam kapasitesiyle de Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer yaratabileceği belirtiliyor. Görünüşe göre Green Holding'in bu yatırımı sadece Formula 1 pisti ile sınırlı kalmayacak. Yatırım kapsamında en az 300 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak tesis, yarış pistlerinin yanı sıra spor akademileri, eğitim merkezleri, otomobil müzeleri ve tema parkları gibi çeşitli alanları içerecek. Green Holding, "365 Gün Yaşam Merkezi" misyonuyla projeyi 18 ay içinde tamamlayacaklarını ifade ediyor.
Sıfır emisyon hedefi
Yüzde yüz yerli sermayeye sahip ve 1500 kişiye istihdam sağlayan Green Holding; yazılım, enerji, elektrik, inşaat ve mekanik taahhütleri, aydınlatma, araç kiralama, elektrikli şarj istasyonları, elektrikli araç kiralama, teknoloji, siber güvenlik, savunma ve medikal alanlarında birçok farklı şirketi ile hizmet sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.