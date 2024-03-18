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    Anlık Bildirim

    Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu

    Green Holding, F1 pilotları arasında popüler olan İstanbul Park Formula 1 pisti alanında gerçekleşecek devasa yatırım projesi için hazırlıklara başladı. İstanbul Park, bir süre önce ihaleye açılmıştı.
    Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu Tam Boyutta Gör
    Sporseverler ve F1 pilotları tarafından sevilen İstanbul Park Formula 1 pisti yeni sahibini arıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 117 milyon dolarlık kira bedelinin yanı sıra pistin yeni sahiplerinin 2026'dan itibaren F1 takvimine girmeyi garanti etmelerini ve FOM ile anlaşmanın yarış alanını devraldıktan sonraki bir ay içinde imzalanmasını talep ederek İstanbul Park pistini ihaleye açmıştı. Şimdi ise Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip olduğunu ve ciddi miktarda yatırım yapacağını duyurdu.

    Green Holding, İstanbul Park’a talip oldu

    Green Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman ve Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurdular.

    Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman, “Projemiz Türkiye'ye Formula 1 yarışlarına tekrar ev sahipliği yapma fırsatı sunacak. Aynı zamanda Moto GP gibi en az 50 global ve yerel spor organizasyonuna da ev sahipliği yapacağız.” dedi.

    Green İstanbul Park, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği, 30 bin kişilik istihdam kapasitesiyle de Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer yaratabileceği belirtiliyor. Görünüşe göre Green Holding'in bu yatırımı sadece Formula 1 pisti ile sınırlı kalmayacak. Yatırım kapsamında en az 300 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak tesis, yarış pistlerinin yanı sıra spor akademileri, eğitim merkezleri, otomobil müzeleri ve tema parkları gibi çeşitli alanları içerecek. Green Holding, "365 Gün Yaşam Merkezi" misyonuyla projeyi 18 ay içinde tamamlayacaklarını ifade ediyor.

    Sıfır emisyon hedefi

    Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu Tam Boyutta Gör
    Yeni pist ve tesislerin aynı zamanda Milli Sporcu yetiştirilmesini desteklemek amacıyla belirli dönemlerde ücretsiz olarak Türk Sporcularımızın sportif faaliyetlerine açık olacağı belirtilirken yerleşkede sıfır emisyon hedefi için rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların değerlendirileceği bildiriliyor. Projenin çevre dostu tasarımıyla dikkat çekmesi hedeflenirken tüm yerleşkelerin LEED sertifikasyonuna uygun olarak yapılacağı açıklandı.

    Yüzde yüz yerli sermayeye sahip ve 1500 kişiye istihdam sağlayan Green Holding; yazılım, enerji, elektrik, inşaat ve mekanik taahhütleri, aydınlatma, araç kiralama, elektrikli şarj istasyonları, elektrikli araç kiralama, teknoloji, siber güvenlik, savunma ve medikal alanlarında birçok farklı şirketi ile hizmet sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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