Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu

Tam Boyutta Gör Sporseverler ve F1 pilotları tarafından sevilen İstanbul Park Formula 1 pisti yeni sahibini arıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 117 milyon dolarlık kira bedelinin yanı sıra pistin yeni sahiplerinin 2026'dan itibaren F1 takvimine girmeyi garanti etmelerini ve FOM ile anlaşmanın yarış alanını devraldıktan sonraki bir ay içinde imzalanmasını talep ederek İstanbul Park pistini ihaleye açmıştı. Şimdi ise Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip olduğunu ve ciddi miktarda yatırım yapacağını duyurdu.

Green Holding, İstanbul Park’a talip oldu

Green Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman ve Green Enerji Genel Müdürü Göktuğ Aydınlı “Green İstanbul Park" adını verdikleri projeye 250 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve 30 yıl boyunca burayı işletmeye talip olduklarını duyurdular.

Green Fleet Genel Müdürü Remzi Duman, “Projemiz Türkiye'ye Formula 1 yarışlarına tekrar ev sahipliği yapma fırsatı sunacak. Aynı zamanda Moto GP gibi en az 50 global ve yerel spor organizasyonuna da ev sahipliği yapacağız.” dedi.

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Green İstanbul Park, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap ettiği, 30 bin kişilik istihdam kapasitesiyle de Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer yaratabileceği belirtiliyor. Görünüşe göre Green Holding'in bu yatırımı sadece Formula 1 pisti ile sınırlı kalmayacak. Yatırım kapsamında en az 300 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak tesis, yarış pistlerinin yanı sıra spor akademileri, eğitim merkezleri, otomobil müzeleri ve tema parkları gibi çeşitli alanları içerecek. Green Holding, "365 Gün Yaşam Merkezi" misyonuyla projeyi 18 ay içinde tamamlayacaklarını ifade ediyor.

Sıfır emisyon hedefi

Tam Boyutta Gör Yeni pist ve tesislerin aynı zamanda Milli Sporcu yetiştirilmesini desteklemek amacıyla belirli dönemlerde ücretsiz olarak Türk Sporcularımızın sportif faaliyetlerine açık olacağı belirtilirken yerleşkede sıfır emisyon hedefi için rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların değerlendirileceği bildiriliyor. Projenin çevre dostu tasarımıyla dikkat çekmesi hedeflenirken tüm yerleşkelerin LEED sertifikasyonuna uygun olarak yapılacağı açıklandı.

Yüzde yüz yerli sermayeye sahip ve 1500 kişiye istihdam sağlayan Green Holding; yazılım, enerji, elektrik, inşaat ve mekanik taahhütleri, aydınlatma, araç kiralama, elektrikli şarj istasyonları, elektrikli araç kiralama, teknoloji, siber güvenlik, savunma ve medikal alanlarında birçok farklı şirketi ile hizmet sunuyor.

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Green Holding, İstanbul Park Formula 1 pistine talip oldu